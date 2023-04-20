Erdoğan iftarda konuştu: ''Gezi olaylarında katliam yaptılar''

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan dün akşam katıldığı iftarda Altılı Masa için "Yedili koalisyon" derken, "Türkiye'nin asli meselelerine dair projeleri yok. 6-8 Ekim olaylarında 51 insanımızı bunlar katletti. Gezi olaylarında aynı şekilde katliamlar yaptılar" ifadelerini kullandı.

Denizli'de iftara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bugünlere, gece karanlığında seccadesini gözyaşlarıyla ıslatanların samimiyetiyle geldik, seccadenin üzerinde ayakkabılarıyla dolaşarak kıble arayanlarla değil tam aksine kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik" şeklinde konuştu.

Muhalefeti Gezi Parkı eylemlerinde katliamlar yapmakla suçlayan Erdoğan, "Yedili koalisyonun Türkiye'nin asli meselelerine dair çözüm önerileri, ayakları yere basan hiçbir projeleri yok. Bunun yerine 6-8 Ekim olaylarında 51 insanımızı Diyarbakır'da bunlar katlettiler. Gezi olaylarında aynı şekilde katliamlar yaptılar. Kapalı kapılar ardında bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla yaptıkları kirli pazarlıklar, gizli anlaşmalar var. Bay bay Kemal, o gizli kapalı kapılar ardında ne konuştun? Eğer sıkıyorsa eğer dürüstsen, eğer namusluysan bu millete onları da açıkla, bu millet senin dürüstlüğünü görsün" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYİ DIŞLAMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşma yaptı.

"Bugün Denizli, çok güçlü bir sedayla 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ben de varım' dedi. Bugün Denizli, hep olduğu gibi yine destan yazdı, tarih yazdı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Üstat Necip Fazıl'ın o güzel ifadesiyle inşallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Ülkesi için hayal kuran, ülkesinin geleceği için dertlenen hiçbir insanımızı dışarıda bırakmayacağız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Muhaciriyle, Sünnisiyle, Alevisiyle 85 milyon bir ve beraber olacağız. Aramıza nifak tohumları saçmak isteyen fitne tüccarlarına asla prim vermeyeceğiz. Siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Kardeş olacağız ve ebediyen de kardeş kalacağız."

'BUGÜNLERE SECCADE ÜZERİNDE AYAKKABIYLA DOLAŞANLARLA DEĞİL KIBLESİNİ BİLENLERLE GELDİK'

Seçmenlere verdikleri sözleri tuttuklarını savunan Erdoğan, "Zorluklarla, engellerle, hatta doğrudan hayatımızı hedef alan alçakça saldırılarla karşılaşsak da size olan sözümüzden dönmedik. Milli iradeye halel getirmedik. Güveninizi asla boşa çıkarmadık. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık" diye konuştu.

İsim vermeden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Bugünlere birilerinin lütfuyla değil sizlerin destekleriyle geldik. Biz bugünlere, günde 5 defa ellerini semaya açanların hayır dualarıyla geldik. Biz bugünlere, gece karanlığında seccadesini gözyaşlarıyla ıslatanların samimiyetiyle geldik, seccadenin üzerinde ayakkabılarıyla dolaşarak kıble arayanlarla değil tam aksine kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik. Siz bize dua ettiniz, bize sahip çıktınız. Gerektiğinde dağ gibi yanımızda durdunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'TÜRKİYE'Yİ CHP ZİHNİYETİNİN BOYUNDURUĞUNDAN KURTARDIK'

"Rabbim bizlere Türkiye'yi CHP zihniyetinin boyunduruğundan kurtarmayı, vesayetçilerin milli iradeye vurdukları zincirleri tek tek kırmayı nasip etti. Rabbim bizlere 86 yıllık hasretin ardından Ayasofya'yı yeniden asli kimliğine kavuşturmayı nasip etti. Rabbim bizlere Büyük Çamlıca Camii, Taksim Camii, Beştepe Millet Camii gibi nice sembol ibadethaneyle ülkemizi nakış nakış süslemeyi nasip etti. Şimdi de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni Levent'te inşa ettik ve bayramdan sonra da orayı açacağız. Barbaros Hayrettin oradan Boğaz'a leventleriyle kadırgalarını sürdü. Biz de şimdi Barbaros Hayrettinlerin izinden yolumuza devam ediyoruz."

'DEĞERLERİ AŞAĞILANAN MİLLETE ÖZ GÜVEN KAZANDIRDIK'

"Rabbim bizlere on yıllardır kendi öz yurdunda horlanan, hor görülen, değerleri aşağılanan bu necip millete öz güven kazandırmayı nasip etti. Rabbim bizlere ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi, vatandaşımızın sıkıntılarına çözüm bulmayı nasip etti. Rabbim bizlere son 21 yılda sadece Denizli'ye hemen her alanda 66,3 milyar lira yatırım yapmayı nasip etti. Sizlere hizmet yolculuğumuzu çok daha kararlı bir şekilde 14 Mayıs'tan sonra da sürdürme niyetindeyiz."

'MASAYI DEVİRDİKLERİ ÜÇ GÜNDE BİRBİRLERİNE ETMEDİKLERİ HAKARET KALMADI'

"Yedili koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu, bizim gibi eminim sizler de mahcubiyetle takip ediyoruz. Üç günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı. Siyasi ikballeri için işportaya çıkarmadıkları ilkeleri, hassasiyetleri kalmadı. Gündeme gelmek için söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı. Masayı devirdikleri üç gün içinde birbirlerine etmedikleri hakaret kalmadı. Türk siyasetine yakışmayan ne kadar kötü sahne varsa hepsini üç güne sığdırmayı başardılar."

'KAZANAMAZ DEDİKLERİ NAYLON ADAY...'

"Bizim gençlerimize son 20 yılda unutturduğumuz eski Türkiye'ye ait tüm at pazarlıklarını, siyasete güveni dinamitleyen tüm tartışmaları bu ülkeye tekrar yaşattılar. Yeri geldi kumar masası dediler, yeri geldi noter dediler. Ne oldu? Gitti geldi, gitti geldi. Tekmeledikleri masayı aylarca, kazanamaz dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar. Hepsi topu topu yedi kişiler ama kavgasız, gürültüsüz tek bir günleri dahi geçmiyor. Daha birbirlerini idare etmekten acizler. Fakat sorsan 85 milyonluk Türkiye'yi idare etmeye adaylar."

'DÜRÜSTSEN BU MİLLETE AÇIKLA'

"Yedili koalisyonun, Türkiye'nin asli meselelerine dair hiçbir çözüm önerileri, ayakları yere basan hiçbir projeleri yok. Bunun yerine 6-8 Ekim olaylarında 51 insanımızı Diyarbakır'da bunlar katlettiler. Gezi olaylarında aynı şekilde katliamlar yaptılar. Bütün bunlarla beraber şimdi de ne diyorlar? 'Selo'yu çıkaracağız'. Bu terörist, nasıl çıkarırsın? 'Evlat katili Apo'yu çıkaracağız'. Nasıl çıkarırsınız? Sizler bize 14 Mayıs'ta bu emaneti vermeniz halinde onlar asla bu adımları atamazlar. Kapalı kapılar ardında bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla yaptıkları kirli pazarlıklar, gizli anlaşmalar var. Bay bay Kemal, o gizli kapalı kapılar ardında ne konuştun? Eğer sıkıyorsa eğer dürüstsen, eğer namusluysan bu millete onları da açıkla, bu millet senin dürüstlüğünü görsün."

'OY PUSULASININ BİR TARAFINDA CUMHUR İTTİFAKI BİR TARAFINDA YAĞMA İTTİFAKI OLACAK'

"25 gün sonra sandığa gidiyoruz. Oy pusulalarının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak. Pusulanın bir tarafında siyasette istikrar ve güven, diğer tarafında 90'ların kaotik koalisyon günleri olacak. Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı olacak, diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle, devletin kurumlarını batırmasıyla dolu iş bilmez adayı olacak. Biliyorsunuz bir zamanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başındaydı, batırdı orayı, bitirdi. Biz de şimdi şehir hastanelerimizde halkımıza nasıl hizmetler veriyoruz biliyorsunuz."

Pusulanın bir tarafında bölücü örgütün siyasi uzantılarının had bildirdiği pısırıklar, diğer tarafında ise yurt içinde ve dışında teröristlere göz açtırmayanlar yer alacak. Bir tarafta 21 yıldır hizmetlerini, gayretlerini, şehrimize yaptığı yatırımları çok iyi bildiğiniz ehil kadrolar olacak, diğer tarafta yıkmaktan, dokunmaktan, engellemekten başka hiçbir vaadi bulunmayan, kendi ifadeleriyle bir kumar masası olacak."