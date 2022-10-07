Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Miçotakis’le tartıştığına dair" iddialara "Onun birkaç kelamını dinlemekle yetindim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile tartışma yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Sadece onun birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim" dedi.

Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Putin'in doğum günü. 70 yaşında. Hem onu bir tebrik edeyim istedim. Hem de bu devam eden süreçle ilgili de kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum' dedi. Ayrıca da ikili ilişkilerimize yönelik de tekrar şöyle bir 3-4 gün içerisinde etraflıca bir görüşme yapabilirsek iyi olur filan. Önümüzde bizim bir de Asya Platformuyla ilgili bir buluşma söz konusu. Eğer oraya Sayın Putin'in de gelme durumu olursa, o zaman dedim orada buluşmak suretiyle etraflıca, gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna konularını da daha etraflıca görüşme fırsatımız olur dedik. Ve orada bir mutabakatımız oldu. Ama telefon ama dediğim gibi Asya Platformu'nda inşallah bir araya gelme durumumuz olacak."

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik soruyu, "Ben her ikisiyle de görüşüyorum" dedi.

"MİÇOTAKİS İLE TARTIŞMA" İDDİASI

Bir gazetecinin, "Dün Prag'daydınız. Liderlerle görüştünüz. 'Akşam yemeğinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Erdoğan yartışma yaşadı' diye haberler çıktı. Böyle bir şey yaşandı mı?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, "Bende böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Ve kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim. Konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Sadece onun birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı."

F-16 SATIŞI

"F-16 satışıyla ilgili önemli bir durum olursa Eurofighter da alternatif olarak konuşulmuştu. Bu görüşme devam ediyor mu?" sorusunu Erdoğan, "Şimdi ben böyle bir alternatiften bahsetmedim. Ama ne dedim? Dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl Patriot'larla ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca, S400'leri aldıysak F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var" diye yanıtladı.