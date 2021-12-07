Erdoğan imzaladı: İşte Türkiye ile Katar arasındaki 15 anlaşma

Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani, Türkiye ve Katar arasında 15 iş birliği anlaşmasının altına imza attı. İşte o anlaşmalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan resmi karşılama kıtasını selamladı.

15 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 12 anlaşmanın imzaları da atıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı

T.C. Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol

Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum arasında Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi

KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası arasında Mutabakat Zaptı

Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı arasında 2022-2023 yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı

T.C. Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında 2022-2023-2024 yılları için Gençlik ve Spor Alanında İlk Uygulama Programı

T.C. Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı arasında Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği arasında Mutabakat Zaptı

Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı arasında İşbirliği Anlaşması

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate arasında Akademik İşbirliği Anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Katar ziyaretinde eşlik eden isimler :

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

MİT Başkanı Hakan Fidan

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

AKP Sözcüsü Ömer Çelik