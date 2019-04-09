''Erdoğan kaybetti'' diyen Bakan kim ?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında “Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren bir bakanın, ‘İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarını bizzat Erdoğan seçti ama maalesef Erdoğan kaybetti’ dediği başkent kulislerinde kulaktan kulağa yayılıyor” ifadelerini kullandı.

İddiayı eski bir AK Partili Bakan'a da sorduğunu ifade eden Uğuroğlu, eski Bakan'ın "Evet, bir bakanın bu konuşmayı yaptığını ben de duydum" dediğini aktardı.

“KENDİSİNİ ORTAYA KOYMASAYDI AKP TARİHİ HEZİMET YAŞARDI”

“Kim bu bakan çok kulis yaptım ama öğrenemedim” diyen Orhan Uğuroğlu, şöyle devam etti:

“Konuştuğum AKP milletvekillerinin bir kısmı, ‘evet biz de duyduk’ derken bir kısmı ise, ‘hiç duymadık’ dediler. AKP'nin kurucularından olan ancak halen milletvekili olmayan eski bakan, ‘Büyük iller kazanılsaydı Erdoğan kazandırdı denilmeyecek miydi? Evet, bir bakanın bu konuşmayı yaptığını ben de duydum. Ancak bana sorarsan Erdoğan eğer yerel seçim kampanyasında kendisini ortaya koymasaydı AKP tarihi hezimet yaşardı. Bu da göz ardı edilmemesi gereken diğer bir gerçek. Reis'in kamuoyunda hala kredisi var’ diye konuştu.”

“TSUNAMİ'NİN ÖNLENEMEMESİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ BERAT ALBAYRAK”

Orhan Uğuroğlu, “Madem açık konuşuyoruz o halde ben de soruyorum” diyerek şunları yazdı:

“Erdoğan büyük illeri neden Millet İttifakı'nın partilerine kaptırdı? Nerede hata yaptı? ‘Başta büyükşehirlerin ve tüm illerin hatta büyük ilçelerin AKP'li belediye başkanlarını bizzat Erdoğan seçti. Görünen en önemli yanlış kamuoyunda da AKP teşkilatlarında da yorgun olarak değerlendirilen adaylardır’ diye yorum yapan eski bakan şöyle devam etti: ‘Ekonomik kriz, 24 Haziran seçimlerinden sonra önlenemedi ve dalga boyutunu da aşarak tsunami etkisi yaptı. Tsunami'nin önlenememesinin en önemli nedeni Sayın Berat Albayrak'ın ekonominin tek patronu olmasıdır.”