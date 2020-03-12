  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Mart 2020 10:05

Erdoğan kime ''Kripto FETÖ'cü'' dedi ?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Babacan'ın partisindeki kurucu bir üye için ''O kripto FETÖ'cü'' dediğini yazdı.

Erdoğan kime ''Kripto FETÖ'cü'' dedi ?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurmasının AK Parti kulislerinde nasıl yorumlandığını yazdı. Selvi, AK Parti kulislerinin yorum yapmaktan kaçındıklarını belirti. Selvi, "Erdoğan’a, Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için “O kripto FETÖ’cü” demiş" ifadesini kullandı. 

Selvi, " Toplumun AK Parti’ye olan güveninin devam ettiği ama yanlış giden işlerin düzeltilmesini beklediği, partinin güvenlikçi politikalardan çıkıp yeniden reformcu günlere dönmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu. Ali Babacan’ın konuşması yeni bitmişti. Bir milletvekili, 'Babacan’ın ağzı, muhalefet ağzı değil' dedi. Milletvekillerinin şaşırdığını görünce 'FETÖ ağzıyla konuşuyor' diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Babacan partisiyle çok ilgili durmadığını söylemiştim. Ali Babacan’la iplerin koptuğu görüşmede 'Ümmeti parçalamaya hakkınız yok' demişti. Erdoğan’a, Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için 'O kripto FETÖ’cü' demiş. Hem de üstüne basa basa... O isim bende ama sormayın, söylemem..." düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

Hürriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , fetö , kripto fetöcü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM