Erdoğan: ''Kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz''

Batman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ne Kandil'deki terör baronlarının terör dili ne de azgı azınlığın nobran dili bizi yıldıramaz, sindiremez. Sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz'' dedi. Erdoğan'a ziyaretinde Mehmet Şimşek eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Valilik önünde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın Batman gezisine, iktidarın ekonomide görev vermek istediği eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Buraya gelemese de şu an kalbi bizimle çarpan vatandaşlarıma saygılarımı sevgililerimi gönderiyorum. Biz batmanı birileri gibi menfaat ve istismar için değil. Biz sizi Allah için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlıyor. Batman'la dertleşelim, hafızamızı tazeleyelim istedik.

Ne Kandil'deki terör baronlarının terör dili ne de azgın azınlığın nobran dili bizi yıldıramaz, sindiremez. Sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz.

Kürt ile Zaza'yı Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz bu topraklarda 1000 yıldır iç içe yaşadık.

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya zaferden zafere beraber koşturduk. Kalkınma hamlelerini birlikte yaşattık.

14 MAYIS MESAJI

Türkiye'yi son 21 yılda zaferden zafere beraber koşturduk. Türkiye Yüzyılı'nın harcını da el birliğiyle pazar günü beraber karacağız. 14 Mayıs'ta sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Ya Kürt kardeşlerimizin haklarını teslim edenlerden yana tercihlerimizi yapacağız ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olanlardan yana kullanacağız.

Batman 1990'ların istikrarsız Türkiye'si ile şimdiki huzur iklimi arasındaki farkı bilir.

Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşacağız. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. Adam yalancı. Akşam yalan sabah yalan. Benim Batmanlı kardeşim sana söz diyerek yalancı bahar vaadedenlerin zemheriden bahsettiğini çok iyi bilir.

"NİCE REFORMU HAYATA BİZ GEÇİRDİK"

Reform çabalarımızın nasıl engellendiğini siz biliyorsunuz.

Elbetteki yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur. Kürt dili konusunda bizden önce konuşulması dahi mümkün olmayan nice adımı cesaretle bir attık. Vatandaşına tepeden bakan düşman gören devlet anlayışını sizlerin desteği ile biz değiştirdik. İnsanımızın inancına diline kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere biz rafa kaldırdık.

Eski Türkiye'nin dışlayıcı, tahkir dili yerine daha kucaklayıcı daha kapsayıcı daha saygılı bir dili bir inşa ettik.

"EVLERDEN BİR DAHA AĞITLAR YÜKSELMEYECEK"

Aynı zamanda ticarette, yatırımda, sağlıkta, eğitimde, istihdamda, her alanda şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre çok farklı noktalara taşıdık. Sizler için tüm bu mücadeleleri verirken karşımızda Bay Bay Kemal'i bulduk. Hep CHP'yi ve CHP zihniyetini bulduk. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz Bay Bay Kemal'e ve CHP'ye rağmen Batman'la birlikte tüm bölgemizde adaleti, güvenliği ve refahı tesis ettik. Artık her yaştan çocuklarımız Batman'ın sokaklarında neşeyle oynuyor, dolaşıyor, özgürce koşturuyor. Batmanlı kardeşlerim, ekmeğin kazanmak, evine helal rızık götürmek için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı sanayiciler terör tehdidi olmadan kendi ana ocaklarına yatırım yapabiliyor, kendi şehirlerinin kalkınmasına destek veriyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını ekiyor, mahsulünü topluyor. Batman'ın dağlarında, ovalarında, yaylalarında gönül huzuruyla geziyor. Terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır.

Bizi engellemek için her yolu denediler ama biz bölgede güvenliği ve refahı tesis ettik. Yıllardır terörle anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımdan geri dönüş olmayacak. Türkiye terör belasından kurtuldukça ekonomiden demokrasiye her alanda çok büyük başarılara imza atacağız.

Bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Diyarbakır anaları artık ağlamayacaktır. Şu bay bay Kemal, Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi.

Evlerden bir daha asla ağıtlar yükselmeyecek. Çocuklarımızı bir daha asla kimse dağa kaçıramayacak. Benim Kürt kardeşimi bir daha asla tehdit edemeyecek. Silah zoruyla iradesine kimse ipotek koyamayacak.

Türkiye herkes için çok daha özgür, güvenli ve huzurlu bir yer olarak parmakla gösterilecek.

"YENİ DÖNEMİN BİR MÜJDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Gabar'da bulduğumuz petrol rezervinin bu dönemin bir işareti olarak görüyoruz. Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Ülkemizin diğer bölgelerinde yakaladığımız başarıları da yeni dönemin bir müjdesi olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizi her alanda çok daha ileri taşıyacağız. Batman'a son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık.

Önümüzdeki 3 günü çok iyi değerlendireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahrikleirne asla kapılmayacağız.