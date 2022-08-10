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Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu: Adımlar atılacak

Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu: Adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u ile ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"NATO müttefiki olarak iki ülkenin de savunma sanayi alanında önemli adımlar atacağını umuyorum."

"Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor."

"(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum"

Etiketler erdoğan basın toplantı
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