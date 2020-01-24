Erdoğan resti çekti: ''Bu adamla ben görüşmem''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter nasıl bu şekilde bazı ülkelerde tanınıyor bunu anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

Erdoğan, "(Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ BİR SORUMLULUK"

Erdoğan, "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Geçtiğimiz aylarda Barış Pınarı Harekatımızı bahane eden terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türklere yönelik saldırılar düzenlediler. Büyükelçiliğimizin hizmet aracı örgüt mensupları tarafından ateşe verildi. Bu saldırıları bir kez daha lanetliyor, kınıyorum"

"LİBYALI KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"

"Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, BMGK'nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür. Türkiye ve Almanya olarak sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncülük veriyor, taraflara sağduyu ve aklıselim çağrısında bulunuyoruz. Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız. Askerimiz orada eğitim çalışmalarına destek verecek. Türkiye'nin Libya'daki mazisi ve onların da yaptıkları davet, böyle bir hakkı doğurur. "55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey ama altına imzayı koymak başka, Hafter henüz buna imzayı koymuş değil. Terör noktasında herhangi bir tanınırlığı olmayan kişiye değil, Serrac'a ve ordusuna destek veriyoruz. (Hafter) Bu desteklerin arkasında Abu Dabi yönetimi var, Mısır var. Bunlar silah desteğini veriyorlar ve Wagner yine bu işin arkasında var. Bütün bunlar olurken 500 yıllık maziye sahip olan Türkiye'yi Libya'ya davet eden bu dostlara bizim 'Hayır' dememiz zaten mümkün değildi."

Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğun güçlendirilerek devam ettireceğini söyleyen Erdoğan, "İran ve Irak'ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz. Irak'ın yeni bir kaos ve kargaşa iklimine sürüklenmesine izin verilmemelidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdliblilere briket barınak yapımıyla ilgili, "Bu konuda Merkel 'Belli bir desteği verebiliriz' dedi" diye konuştu.

Erdoğan, "Alman gazetecilere dönük olumsuz bir çifte standardın olmadığını, açıkça ve ilk elden burada ifade etmek isterim." dedi.

ALMAN GAZETECİLERE AKREDİTASYON İDDİASI

Alman gazetecilere dönük olumsuz bir çifte standardın olmadığını, açıkça ve ilk elden burada ifade etmek isterim.

"HAFTER'E YÜZ VERİLMEMELİ"

Erdoğan: Hafter'in ateşkesi kabul ettiğine inanmıyorum. Havalimanını bombalamaya devam ediyor. Bu ateşkesi kabul etmedim demektir. Serrac ise aynı şekilde mukabelede bulumuyor. Hafter'in güvenilir bir yanı ve imzası yok. Havalimanına 11 füze attı. Bunların hepsi tespitli. Berlin sürecine gelen ülkelerin bu adama yüz vermemesi lazım. Ben görüşme yapmam, neden? Bir devletin başıysam anlaşmaya vardığımız kişi uymayınca yüz vermek. 55 maddelik anlaşma imzalandı, Hafter'in yok. Bu anlaşma BM Güvenlik Konseyi'ne de gönderilecek. Ama orada Hafter'in imzası yok."

"İDLİB'TEN KAÇANLAR İÇİN MADDİ KATKIYA HAZIRIZ"

Almanya Başbakanı Merkel ise, "(Erdoğan'la görüşmede) İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik. Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacağını söyledi.

Angela Merkel, "AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar Avro'luk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum" dedi.