Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü. Yapılan Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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