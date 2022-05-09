Erdoğan: ''Suriyeliler kardeşimizdir, onlara sahip çıkacağız''

Günlerdir merak edilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. Kabine'de masada göçmen konusu, enflasyon ve iki aydan fazla süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının görüşülmesi bekleniyordu. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantıda alınan yeni kararları duyuruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU

Dünyanın ve bölgemizin savaşların, çatışmaların, siyasi ve ekonomik krizin kıskacından geçtiği şu dönemde, Türkiye rotasından şaşmadan hedefine ilerliyor. Diğer ülkelerden farklı olarak biz, geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz altyapı ile 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz yol haritamıza bağlı kalmayı başardık. Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım ilerletiyoruz. Hiçbir oyunun bizi hedefimizden uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor. Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken diğer yandan da milletimizle birlikte bu kirli oyunları bozarak bu günlere geldik.

"ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIZ"

Hak ve özgürlük alanlarını geliştirerek, ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kaldırdık. Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş FETÖ'ya karşı canımızı ortaya koyarak milletimizle tepeledik. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı Koronavirüs salgınının üstesinden sağlık sistemimizin gücü ve milletimizle beraber el ele yok ettik. İnşallah bugünkü ve bundan sonraki sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere ulaştıracağız. Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız destek tutarın 5,3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz sene 2,5 milyon aileye kaynak teslim ettik. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi tüm alanlarla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNLENDİRME DEVRİ BİTMİŞTİR"

Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar, ürün maliyetlerinde ciddi artışlara yol açıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerdeki artışlar, ne enerji, ne döviz kuruyla izah edilecek seviyelerdedir. Açgözlülükten, fırsatçılıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, ahlak meselesidir.



Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Ayrıca üretim maliyetlerini dengeleyerek fiyatları istikrara kavuşturmak üzere hazırlıklar yapıyoruz. Sabırla, azimle, inançla yürüdüğümüz bu yolun sonu, ülkemizin refahına, milletimizin huzuruna çıkmaktadır. Yeter ki kendimize güvenerek umudumuzu canlı tutarak hedeflerimizi büyüterek daha çok çalışalım, daha çok üretelim. İşte o zaman aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz. Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemize, ülke yönetimindeki 30 yıla yaklaşan yönetimimize güveniyoruz. Yalanlarla, iftiralarla dışarıdan yazılmış senaryolarla Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir.

KONUT FİNANSMANI MÜJDESİ

Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz.

Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz. * 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık.

YERLİ VE MİLLİ PASAPORT ÜRETİMİ

Çip krizi sebebiyle pasaport üretimini gerçekleştirebileceğimiz altyapıyı Türkiye'de kurduk. Ağustos ayı itibariyle vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak olan yeni pasaportumuzun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"SURİYELİLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bu topraklarda yaşayanlar da canını ve onurunu kurtarmak için gelenleri el görmemiş, dışlamamış hele hele husumet asla beslememiştir. Sık sık dile getirdiğimiz gibi bizim devletimizin sınırları başkadır, milletimizin sınırları bambaşkadır. Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. Hiçbir zaman bu kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağını koparmadık. 1. Dünya Savaşı ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra binlerce insan Anadolu'ya geldi. Farklı kökenlere sahip kardeşlerimizin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendilerine yeni bir hayat kurdular. Cumhuriyet dönemi boyunca da her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Şimdi Bay Kemal ne diyor: Biz bunları tekrar Suriye'ye süreceğiz. Bunları yapamayacaksın. Bunları yapmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kökeniyle yetişmişiz. Suriyeli kardeşimize sahip çıktık, sahip çıkacağız Bay Kemal. Asla taviz vermeyeceğiz. Ancak inanalar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız.

"GERİ DÖNMEK İSTEYEN SURİYELİLERİN SAYISI 1 MİLYONDAN FAZLADIR"

Mesela Körfez savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişi savaşın ardından ülkelerine döndü. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. Bunların inşası devam ediyor. Çatışmaları halen devam ettiği, toprak bütünlüğünün hala sağlanamadığı Suriye'nin istikrarını sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmasını sağlıyoruz. Antalya'da 2015 yılında yapılan G20 zirvesine katılan liderlere Suriyeli sığınmacılar için süratle 1 milyon kişinin barınması için teklifte bulunmuştu. Maalesef bu projeye destek vermediler. Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırı içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız daha da mümkün olabilir. Yeni bir adımı daha atıyoruz. Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle tarımıyla 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşümünü temin etmektir. Kurumuzun yaptığı çalışmalar bu geri dönmek isteyen sığınmacı Suriyelilerin 1 milyondan fazla olduğudur. Kimse ülkesini, evini, işini ailesini bağlarını sebepsiz yere terk edip bilinmezliğe yola çıkmaz. Bizim insani, vicdani, tarihi görevimizdir.

Bir süre sonra batı ülkeleri desteklerini, Suriye halkı yerine bu ülkedeki terör örgütüne yönlendirdi. Bu terör örgütüne binlerce araç, silah gönderdiler. Suriye'de Rejim'in zulmüne karşı çıkmanın yanı sıra tüm terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi Türkiye yürütmüştür, yürütmeye devam edecektir. Ülkemiz içindeki Suriyeli sığınmacılar ile diğer statülerde yaşayan yabancıları da yakından takip ediyoruz.