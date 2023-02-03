Erdoğan: Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz

İstanbul Sultanbeyli'de açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmaya çalışanlara karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

İstanbul'un çevresindeki pek çok yer gibi Sultanbeyli'de 1960'larda başlayan 1980'lerde patlama yapan büyümeyle ilçe oldu. İlk yapılaşmada sağlıksız şehirleşmenin sembollerinden biri haline gelmişti. Dönemlerimizde devam eden süreçte Sultanbeyli'nin sorunlarını çözdük, altyapısını tamamladık.

350 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Karşımda muhteşem bir katılım görüyorum. İşte bu Sultanbeyli'nin nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. 2023 14 Mayıs'ına hazır mıyız?

Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız diyen kimdi? CHP. Biz ne dedik. Fatih 18 yaşında çağ kapadı çağ açtı. Torunları olarak bizim gençliğimiz de parlamentoda yerini alır.

Bugün açılışını yaptığımız eserler konum ve hikayeleriyle ihtimamı hak eden yerlerdir. Aydos Kalesi geçmişi, Abdurrahman Gazi'nin kahramanı olduğu Fetih hikayesiyle milletimizin gönlünde ayrı yere sahiptir. 13 yıldır iğneyle kazar gibi sürdürülen çalışmalar neticesinde ortaya böyle bir eser çıktı.

Sultan korusu 127 bin metrekare alanda tesisleriyle ilçemize yakışır mesire yeri oldu. Maziden atiye kurduğu güçlü köprüyle büyüyen gelişen Sultanbeyli'ye bu güzel eserleri kazandıranları tebrik ediyorum.

İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. Burası öyle bir yerdir ki, bu şehre aşkla hizmet edenin aşamayacağı hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmaz. Biz siyasete başladığımız ilk yıllardan belediye başkanlığı dönemine, sonrasında sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu sorumlulukla hareket ettik. Yatırımlara kavuşmak için gece gündüz çalıştık. İstanbul'un her meselesinin çözümüne dört elle sarıldı. Kendi halinde devam etse ulaşım, su, çöp, kanalizasyonu, arıtması, elektriğiyle, doğal gazıyla ayakta duracak mecali olmazdı. İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce ne vardı. Çöp, çukur, çamur. CHP bu demek.

Bay bay Kemal'e 14 Mayıs'ta dersi vermeye hazır mısınız? Yandaşlarına dersi vermeye hazır mısınız? Size inanıyorum, güveniyorum. Durmak yok yola devam.

Devasa yatırımları yahu denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle biz bu ülkede tarih yazdık. Fatih karadan kadırgaları yürüttü. Onun torunları olarak Marmara'nın altından raylı sistemi yürüttük. Bay bay Kemal var mı böyle eseriniz? Yanındakiler var mı böyle eseriniz. Büyükşehirler elinizde, ne yaptınız ya, söyleyin, şunu yaptık deyin. Hiç. İstanbul susuz muydu? İstanbul'a suyu 110 km'den Istranca dağlarını delerek biz getirmedik mi? Kardeşlerim bu bölgeler susuz değil miydi? Sakarya'dan suyu buraya getirmedik mi? Laf üretmedik, iş ürettik. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları yüzlerce kilometreden alıp taşıdık. Nerelerden nerelere geldik. İlçelerde de belediye başkanlarının verdiği mücadelenin yakın şahidiyiz.

Tarihi ve insani güzellikleri ortaya çıkarmak kolay kolay olmuyor. Bu çalışmaları, yaptıklarımızı engellemek, tersine çevirmek için fırsat kaçırmayan bir güruha karşı yürütüyorsanız işiniz daha zor. Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten, darbeye, terör örgütlerine göz kırpanlar yine kol kola girdiler. Batı ne diyecekmiş? Aferin diyecekmiş. Yazıklar olsun. Bunlar Avrupa'nın Aferin demesine, biz ise milletimizin aferin demesine ihtiyaç duyarız. Bunlar eyvallah ederler.

Biz sadece milletimizden destek bekleriz. Yarın Aydın'dayım. Menderes'in ordayım. Menderes'in 'Yeter söz milletindir' meydan okumasını hala hazmedemediklerini görüyoruz. Bunlara karşı her seçim, kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı. Küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmaya çalışanlara karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek huzurunuza geliyoruz. Türkiye Yüzyılı için desteğinize talibiz.

Gençlere, gelin size emanet edeceğimiz Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuralım, kodlarını birlikte yazalım diyoruz. 14 Mayıs'ta artık adını Bay Bay Kemal'e çevireceğiz. 14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındaki zata 'bay bay' demekle kalmayacak, aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz