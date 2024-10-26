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Erdoğan: ''Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar''

Erdoğan: ''Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terörün olmadığı Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyon kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamayacaklar.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde konuştu. 29 bin 311 konut hak sahiplerine teslim edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hürmetle selamlıyorum. Bu kararlılığınız son seçimlerde nereye gittiğinizi gösterdi. Bugün kardeşlik ve barış şehri Hatay’da önemli tören sebebi ile beraberiz. Hatay'ı alın dedik ve aldınız. Hatay gerçek belediyecilik ile tanıştı.

Hataylı kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken başkaları koltuk kapmacılık oynanıyordu. Hatay gündelik siyasetin kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı ile tek gündemi sizlere hizmet olacak kadro ile karşınıza çıktık.

Burası yeniden ayağa kalkacak. Hatay halkı beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Emin ellere sayenizde teslim edildi. Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonuna inanan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim Hataylı kardeşlerimizden razı olsun. 31 Mart akşamı seçim yarışı bitmiş Hatay’a hizmet yarışı başlamıştır. Önemli olan Hatay’ın ayağa kalmasıdır. Önemli olan Hatay halkının dayanışmasıdır. Hatay belediyecilik hizmetlerinde parmakla gösterilecek. Hatay’ı çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Hatay halkı beklentiyi boşa çıkarmadı.

Hataylı kardeşlerimizin tamamına hizmet götüreceğiz. Bizde ayrımcılık olmaz. Asıl olan milletimizin hayır duasını almaktır. Sizlere aşkla hizmet edeceğiz. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş alanı etkiledi. 350 bin 430 konutun ihalesini gerçekleştirdik. 101 bin 254 tanesini teslim ettik. 29 bin 311 konutun daha kuralarını çekip teslim ediyoruz.

Biz bir şeyi yapacağız dersek yaparız. Şehirlerimiz ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Hatay’a yapılan yardımlar 36 milyar 150 milyonu aştı. Yeniden ayağa kalkana kadar buradan asla ayrılmayacağız.

Alt ve üst yapısı ile bu kadar çalışmayı yapmak her babayiğitin harcı değil. Bütün bu çalışmalar organizasyon yapımızı gösteriyor. Şehirleri ayağa kaldırma irademizi gösteriyor. Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. İddialarımızın hiçbirinden vaz geçmeyeceğiz

Terör baronları, emperyalizmin uşakları hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzde aramıza giremez. Türkiye çok büyük devlettir. Biz 2 bin 200 yılı aşan hafıza ile değerlendiriyoruz. Bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Terörün olmadığı Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz. Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyon kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamayacaklar.

İran hükümetine geçmiş olsun diyorum. İsrail bölgesel savaşın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail bu kafa ile bir yere varamayacak. Allah’tan bunların kahrını bekliyoruz."

Etiketler Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan hatay
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