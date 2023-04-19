Erdoğan ''Türkiye ekonomi modeli'' için kararını açıkladı

Yeniden Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer almadığı için "AK Parti vazgeçiyor" yorumları yapılan Türkiye ekonomi modeline 14 Mayıs'tan sonra da süreceğini duyurdu.

Dün akşam TRT’de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayiyp Erdoğan, enflasyonun şu anda yüksek olduğunu belirterek, “Ama çok daha yüksekti, buralara kadar indi ve daha da inecek. Çünkü bizim için önemli olan düşük faiz, yüksek enflasyon değil. Düşük faizle yüksek yatırım. Bunu başarmamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomi modelinin seçimden sonra da devam edeceğine işaret etti.

Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, cari fazlaya dayalı büyüme başlıklarına odaklandıklarını belirterek, “Bunu da inşallah 14 Mayıs’tan sonraki süreçte başarılı bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Türkiye modeli ekonomiden geri dönüş yok diyorsunuz değil mi?” sorusuna Erdoğan, “Dünyada herkes kendine göre bir modelinden bahsediyor. Biz de ‘Türkiye Modeli’ diyoruz. Türkiye Modeli’yle biz de dünyada örnek olacağız. Bunu görecekler” cevabını verdi.

Erdoğan, faizin düşürülmesine yönelik eleştirilere ise “Faizi düşüreceğiz ve düşürdük. Ne oldu? Battık mı? Dünyada hâlâ herkes faizi yükseltiyor. Biz faizi düşürdük, düşürüyoruz” dedi.