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  4. 13 Haziran 2017 23:18

Erdoğan uyardı: ''Bu çirkin görüntüler olmasın''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Teşkilatı iftarında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan uyardı: ''Bu çirkin görüntüler olmasın''
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "AK Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü  gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ehli olmak suretiyle vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Bunu yapmak durumundayız aksi  takdirde, Rabbimin bize verdiği bu nimeti süratle kaybederiz." dedi.

Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen Ak Parti Ankara İl  Teşkilatı İftarında yaptığı konuşmada, Ankaralı olmanın, Ankara'da görev  yapmanın, yaşamanın bir bakıma ülkenin yükünü sırtlanmak demek olduğunu belirtti.

Ankara'da yaşamanın ülkeyle birlikte, bölgedeki ve dünyadaki tüm  mazlumların, mağdurların sorumluluğunu yüklenmek demek olduğuna dikkati çeken  Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Bu şehir tabiatı ve  tarihiyle görkemli olmayabilir ama sahip olduğu misyonla gerçekten büyüktür hem  de çok büyüktür. Anadolu'nun ortasından yükselen umut ve cesaret ışığının  dalgaları önce 81 vilayetiyle ülkemize, ardından bölgemize, en nihayet dünyanın  tamamına ulaşmaktadır. Bu ışık öyle bir anda yükselmiş değildir. Arkasında  şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığı, siyasetçisinden bürokratına,  işçisinden memuruna, çiftçisinden memuruna koskoca bir milletin emeği, alın teri  vardır."

Ankara'nın her zaman umut kapısı olmadığını belirten Erdoğan, Zap  Suyu'nu kendi imkanlarıyla aşarak hasta bebeklerini hastaneye götürmeye çalışan  aileleri anlatan Şemsi Belli'nin "Anayasso" şiirinden, "Şavata'tan Ankara'ya ses  gitmiyor. Bizim gitmeye kuvvetimiz hiç yetmiyor. Malımız yok. Yolumuz yok.  Ankara'ya ses verecek dilimiz yok. Kanadımız yok, kolumuz yok. Bu ne biçim  memlekettir oy baba oy?" dizeler okudu.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir zamanlar Ankara'ya şiirde olduğu gibi  sitemler edildiğini bildirdi.

Aşık Veysel gibi bir çok vatandaşın kılık-kıyafeti nedeniyle  Ankara'nın Ulus ve Kızılay gibi merkezi semtlerine alınmadığını belirten Erdoğan,  merhum Abdurrahim Karakoç'un "İsyanlı Sükut" şiirinin milletin gönül dünyasındaki  devlet ve Ankara imajını çok veciz bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Türkiye'nin devlet, millet ilişkilerinde faturanın da hep Ankara'ya  kesildiği sıkıntılı dönemler geçirdiğine değinen Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Biz 14 yılda ülkemizin tamamında yaptığımız yatırımlar, hayata  geçirdiğimiz hizmetlerle cumhur ile cumhuriyeti buluşturduk. Milletimizin  Ankara'ya bakışını da değiştirdik. Bu süreçte Ankara'da kendini değiştirdi.  Gecekonduların kuşatmasındaki köhne Ankara'dan modern bir başkentin doğuşuna hep  birlikte şahitlik ettik. Eksikler yok mu? Elbette var. Hatalar, yanlışlar yok mu?  Elbette var ama bunların düzeltilmesi için çalışmak, mücadele etmek başka bir  şeydir, yapılan güzel işleri görmezden gelmek başka bir şeydir. İşte şimdi  Altındağ'a girdik, Altındağ ilçesindeki yapılaşmaları görünce gerçekten iftihar  etmemek mümkün değil."

Erdoğan, Ankara'ya abide eserler bakımından bakıldığında Cumhuriyet'in  ilk dönemi ile AK Parti dönemi arasında adeta koskoca bir boşluk olduğunun  görüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Esasen aynı boşluğu ülkemizin her yerinde ve her alanda  görmek mümkündür. Bu çarpıklık milletle, milletin değerleri ile tarihiyle,  kültürüyle uğraşmaktan ülkeye hizmet getirmeye fırsat bulamayanların eseridir."  dedi.

"Milletimle iftihar ediyorum"

Recep Tayyip Erdoğan, milletin devletiyle, devletinin başkenti  Ankara'yla kaynaştığını ve bu uğurda 15 Temmuz'da olduğunu gibi canını ortaya  koymaktan çekinmediğini anımsattı.

Darbe girişiminde ülke genelinde 249 vatandaşın şehit düştüğüne işaret  eden Erdoğan, 2 bin 193 kişinin de gazi olduğunu vurguladı.

"O gece tankların altına kendini atan, bombalardan yılmayan milletimle  iftihar ediyorum." diyen Erdoğan, İstiklal Marşı'nın "Arkadaş, yurduma alçakları  uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat  ettiği günler Hakk'ın, kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın."  dörtlüğünü okuyarak, "İşte bu millet bunu yaptı, göğüsünü siper etti, tankların  üzerine gitti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişiminde  gösterdiği kahramanlıkla "Gazi" sıfatını ziyadesiyle hak ettiğini belirterek,  Ankara'da ise 90 sivil, 56 polis, 3 asker olmak üzere 149 vatandaşın şehit  olduğunu, bin 220 kişinin o gece gazi olduğunu bildirdi.

Erdoğan, 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede hayatını kaybeden tüm  şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavileri devam eden  gazilere de acil şifalar diledi.

Erdoğan, "15 Temmuz gösterdi ki Ankara, Türkiye'nin istiklal ve  istikbal mücadelesini sadece yöneten değil, gerektiğinde safların en önünde  bizzat yer alacak dirayete ve cesarete sahip bir şehirdir. AK Parti ve hükümet  olarak bizlere düşen bu şehri layık olduğu hizmetlere inşallah daha da arttırarak  ulaştırmaktır." diye konuştu.

Her alanda Ankara'yı bir uluslararası şehir haline getirmekte kararlı  olduklarını aktaran Erdoğan, "Bunun için milletimizin gönlündeki yerimizi daha da  güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin süratle  bitirilmesi gerektiğini, gecekonduların ve kaçak yapıların kentsel dönüşümle  halledilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu çirkin görüntüler olmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü  gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ehli  olmak suretiyle vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Bunu yapmak durumundayız aksi  takdirde, Rabbimin bize verdiği bu nimeti süratle kaybederiz."

Tüm il, ilçe teşkilatlarının, ana kademe kadın, gençlik kollarının  kapı kapı dolaşması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin son 14-15 yıllık  süre içerisinde yatırımlarıyla ve yaptığı diğer işlerle belli mesajları  verdiğini, vermeye de devam ettiğini anlattı.

Erdoğan, bunun yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:  

"Daha çok çalışmamız, daha çok yatırımlar yapmamız lazım. İstiyoruz ki  şu caddelerde ilerlerken, caddelerin sağında solunda bu çarpık yapılaşmalar  olmasın. Bu çirkin görüntüler olmasın. Bir an önce belediyelerimiz buralardaki bu  yapılaşmayı çok daha modern, insanca yaşanabilir hale dönüştürsün.  Bu  dönüşümleri gördüğümüz zaman iftihar ediyoruz ve istiyoruz ki 'Bu millete yakışan  ne ise işte AK Parti onu yapıyor, yaptı.' denilsin.  

Belediyeler için bir şey söyleyeceğim. Belediyelerde hizmet gerektir  ama yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Yeterli olan gönüllere girmektir. Eğer  gönülleri alamıyorsak kaybederiz. Onun için de ev ev, kapı kapı dolaşacağız ve  vatandaşımızla bu gönül birlikteliğini sağlayacağız."

AA

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