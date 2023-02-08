Erdoğan yine ''kader'' dedi

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir depremzedeye, ''Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler'' dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremde resmi verilere göre, 8 bin 574 kişi yaşamını yitirdi ve 49 bin 133 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü Pazarcık'ta AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Basına kontrollü bir şekilde görüntü verildiği izlenimi verilirken Erdoğan, birkaç depremzedeyle görüştü. Erdoğan bir depremzedeye, "Hiç endişe etmeyin azami bir yıl içerisinde inşa edeceğiz. Gideceğim, gideceğim oraya da gideceğim. Hafta sonuna kadar il il dolaşacağım" dedi.

Erdoğan'ın aracına bineceği sırada, başka bir depremzedeyle konuşması ise dikkat çekti. Erdoğan depremzedeye, "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE "KADER" DEMİŞTİ

Erdoğan, Ekim 2022'de Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin de 'kader planı' demişti.

Erdoğan, açıklamasında, "Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım" demişti.

Erdoğan, 301 madencimizin ihmaller sonrası yaşamını yitirdiği 'Soma Maden Faciası'yla ilgili de "Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarında, kömür ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var. hiç kaza olmayacak diye bir şey yok" sözlerini sarf etmişti.