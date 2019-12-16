Erdoğan'a ''Sülün Osman'' benzetmesi

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçeleri üzerinde CHP Grubu adına konuşmalar yapıldı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidarın birçok üniversite açtığını ancak buralardan mezun olanları istihdam etmediğini, bu nedenle gençlerin hayalleriyle oynadığını savundu.

Gençlerin işsiz olduğunun altını çizen Taşcıer, Türk gençlerine yönelik bir araştırmada yanıt verenlerin en büyük hayalinin ülkeyi terk etmek olduğunu söylediğini öne sürdü.

Taşcıer, şunları kaydetti:



"Siz gençleri de ayrıştırdınız. Sizin gençleriniz tabi ki ticaret dehası maşallah. Hepsinin gemicikleri var, ticaretleri son derece değerli, en pahalı saatleri takıyorlar, pahalı arabalarla, pahalı yatlarla sosyal medyalarında en güzel pozları veriyorlar, bunlar sizin gençleriniz. Benim bahsettiğim gençler, yıllardır sizin eseriniz olan bu ülkede eşit olmak istiyor, özgür olmak istiyor, adil olmak istiyor, insanca yaşamak istiyor. Gençler ne istiyor biliyor musunuz, değerli milletvekilleri? Gençler, hayal kurabilecekleri bir Türkiye istiyor. Gençler, sizin yönetmediğiniz bir ülke istiyor."

“SÜPERMARKET AÇAR GİBİ…”

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini hatırlatarak, Türkiye'de 207 tane üniversite bulunduğunu söyledi. Bankoğlu, "Süpermarket açar gibi üniversite açarak ülkeyi getirdiğiniz hal belli. Gençler kendini mutsuz, umutsuz, daha da kötüsü baskı altında hissediyor. Sonuçsa beyin göçü. 2018 yılında yaklaşık 140 bin kişi yurt dışına göç etmiş ve bunların çoğunluğu genç. Siz her ne kadar bu kürsüden bunu daha önce de Sayın Bakanınız da reddetmiş olsa da gidiyorlar değerli arkadaşlar, hem de geri dönmemek üzere gidiyorlar." diye konuştu.

“SÜLÜN OSMAN DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA TARİHİ ŞAHSİYET”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'li milletvekillerinin sokak ağzıyla konuştuklarını öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hiçbir CHP'li milletvekilinin sokak ağzıyla konuşmadığını ancak zaman zaman o tür konuşmaya da ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Altay, "Sülün Osman da Recep Tayyip Erdoğan da tarihi şahsiyet. İkisi de aynı işi yapmış, kendilerine ait olmayan malları peşkeş çekmişler." ifadesini kullandı.



SÜLÜN OSMAN KİMDİR ?

Yeşilçam filmlerine konu olan Sülün Osman büyük dolandırıcılıklarıyla adeta efsaneleşmiş bir isim.



Osman Ziya Sülün (1923 – 1984) “Sülün Osman” olarak bilinen ünlü dolandırıcı. Osman Ziya Sülün, 1923’te İstanbul’da doğdu. Adını duyurduğu ilk “işini” 1948 yılında Fatih’te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60’lı yıllardaki “işleriyle” ün kazanan “Sülün Osman”, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara ‘satarak’ ya da ‘kiraya vererek’ efsane haline geldi. Bu olaylar Kemal Sunal’ın filmlerine de konu olmuştur. Osman Sülün, 20 Nisan 1962'de hapisteyken ‘Alınteri ile Yaşamak’ konulu konferans verdiği söylenmektedir. Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide etttiği gerekçesi ile Aziz Nesin’e dava açmıştır.

Galata Köprüsü’nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı. Ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre 1984’te Beyoğlu’nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.

