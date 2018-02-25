Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesinde kapalı spor salonu önünde toplanan vatandaşlara hitaben konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdürüldüğü Afrin'de 2021 teröristin öldürüldüğü açıklayarak, "Şu an Afrin’de 2021 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, dağ taş demeden teröristlere gereken dersi veriyor. Şu anda askerlerimiz zırhlı araçlarla Afrin'e giderken ne diyorlardı? 'Düğüne gidiyoruz' diyorlardı. Şehadete, düğüne gider gibi yürüyorlar. 2 bin 21 oldu. Daha da olacak. Tek terörist kalmayıncaya kadar sürecek. İnşallah oradaki teröristleri derdest edip, o toprakları, o yerleri sahiplerine teslim edeceğiz. Fırat Kalkanı’nda, Cerablus, Rai’de El Bab’da yaptık mı? Afrin’de, İdlip'te Münbiç’te de bunu yapacağız. Sahibi olanlar gelecek" dedi.

ABD'ye tepki

Erdoğan konuşmasının devamında teröristlere destek veren ABD'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "11 bin kilometreden kalkıp gelenler, maaşlarını verenler, kusura bakmasınlar. Bizimle müttefik iseniz, müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimiz ile birlikte yürüdük, ihanet etmedik. Bize ihanet edenlere saygımız olmaz. Şu anda Suriye’de Esed’den bahsediliyorsa, Esed katil. Zira 1 milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla bunun yanında konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Dünya bu adama nasıl sahip çıkıyor. Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık. Zulmetmedik. Zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Şu an biz Afrin’e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



FETÖ tepkisi

Erdoğan, ABD'nin FETÖ'cülerin arkasında durduğunu belirterek, "Rastgele tarladan vatan olmaz. Kanla yoğrulmuşsa işte o vatan olur. 780 bin metrekare ile tek vatan, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz var mı? Paralel devlet, neredeler? Pensilvanya’da. Arkasında kim duruyor. Ondan sonra 'niye bizim için böyle söylüyorsunuz' diyorlar. Siz, bu ülkede, hem de senin stratejik ortağına, darbe yapanı orada saklıyorsun. Onu bize vermiyorsan, kusura bakma. Benim milletime bunu anlatamam, anlatamıyorum da. Bunun yolu, bu FETÖ denen darbeciyi, bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakmayın" şeklinde konuştu.

Gaziantep'e övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in 500 bin Suriyeli mülteciye kucak açtığını hatırlatarak, kente övgü yağdırdı. Cumhur İttifakı'na da sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunan Erdoğan, "İçeride kongre var. Bu 6. olağan kongremiz. Gaziantep bu yolda bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Bundan sonra inanıyorum Mart 2019’da önemli bir seçim ardından Kasım 2019 önemli bir seçim. Hiç merak etmeyin. Gaziantep’in benim gönlümde özel bir yeri var. Siz ensarsınız, ensar. Ya siz, 500 bin muhacire, Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapıyorsunuz. Siz müjdelenenlerdensiniz. Siz efsane oldunuz. Allah yardımcınız olsun. Hep beraber, kapı kapı dolaşarak, kurduğumuz bu Cumhur İttifakı ile 2019’u farklı kılacağız" diye konuştu.