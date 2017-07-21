Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki: Şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Alman ekonomi bakanının tamamen dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi amaçlayan beyanlarını şiddetle kınıyorum. Bu siyasete, siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuştu.

Konuşmasının başında Ege Denizi'nde yaşanan depreme değinen Erdoğan ''Dün geceki oldukça şiddetli depremde ciddi hasar ortaya çıkmaması alınan tedbirlerin etkili olduğunu göstermiştir. Allah ülkemizi ve tüm dünyayı bu tür afetlerden korusun'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"5 bin işçi ve 400 mimar, mühendisin çalışmasıyla 36 ayda tamamlanması planlanan İkitelli Şehir Hastanemiz, İstanbul'a ve ülkemize sağlık alanında yepyeni bir vizyon katacaktır. Bu anlaşmanın, birtakım çevrelerin ısrarla Türkiye'yi siyasi ve ekonomik cendereye almaya çalıştığı, bunun için yalan yanlış pek çok iddiayı öne sürdüğü bir dönemde gerçekleşmiş olmasını ayrıca anlamlı buluyorum. Bu finansman anlaşması Türkiye'nin uluslararası kredibilitesinin de yüksekliğine işaret ediyor.

''TÜM JAPON DOSTLARIMA TEŞEKKÜRLERİMİ İFADE ETMEK İSTİYORUM''

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi haftasında Japon dostlarımızla Rönesans inşaat yetkilileri bu anlaşma ile ilgili görüşmek üzere Ankara'da bir araya gelmişlerdir. Kimilerinin kuru bir 'geçmiş olsun' beyanından dahi imtina ettiği bir dönemde böylesine yüksek meblağdaki anlaşmanın görüşmelerini aynı kararlılıkla devam ettirmek ancak gerçek dostların yapabileceği bir davranıştır. Buradan ülkemize destekleri, güvenleri ve kadirşinaslıkları için tüm Japon dostlarıma teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

''TÜRK MİLLETİ ZOR ZAMANLARINDA YANINDA OLAN DOSTLARINI UNUTMAYACAKTIR''

Türk milleti, zor zamanlarında yanında olan, kendisine güvenen, destek veren dostlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. Biz ülkemize davet ettiğimiz herkese 'Gelin birlikte kazanalım' çağrısı yapıyoruz. Çünkü bizim inayete değil, birlikte çalışmaya, birlikte kazanmaya ihtiyacımız var. Bu anlayışla bizimle çalışmak isteyen herkese ülkemizin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

''ŞİDDETLE KINIYORUM''

Alman ekonomi bakanının hiçbir mesnede dayanmayan, tamamen dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi, tedirgin etmeyi amaçlayan beyanlarını buradan şiddetle kınıyorum ve bu asla siyasete, siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz.

''HİÇBİR ALMAN ŞİRKETİYLE İLGİLİ BAŞLATMIŞ OLDUĞUMUZ SORUŞTURMA YOK''

Ben, Milli İstihbarat Teşkilatımı, İçişleri Bakanımı aradım ve kendilerine sordum; 'şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız herhangi bir soruşturma, araştırma var mı? Dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur; 'Hiçbir Alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz bir soruşturma, araştırma yoktur, hepsi yalandır.' Almanya bizi tehditlerle korkutamaz.

''ALMANYA KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİDİR''

Alman dostlarıma, tüm dünyaya şunu hatırlatmak istiyorum; Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle de bizi korkutmaya gücünüz hiç yetmez. Biz bugüne kadar Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarını nasıl güvence altında çalıştırdıysak bundan sonra da aynı şekilde güvence altında çalıştırmaya devam ederiz. Almanya kendine çekidüzen vermelidir.''

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