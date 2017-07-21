Almanya'dan bir skandal Türkiye kararı daha

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim devam ederken yeni bir açıklama daha geldi. Reuters'ın haberine göre Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Alman Hükümeti Türkiye'den gelen tüm savunma projesi başvurularını gözden geçiriyor açıklamasında bulundu.

Reuters’ın haberine göre; Alman sözcü ayrıntıya girmeden “Tüm başvuruları gözden geçireceğiz” dedi.

Türkiye'de biri Alman vatandaşı altı insan hakları aktivistinin Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanması sonrasında Almanya ile Türkiye arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor.

Bild gazetesi hükümet kaynaklarına dayandırarak, Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye ile savunma projelerini askıya aldığını yazmıştı.

Kararın devam eden ve gelecekte planlanan projeleri içerdiği bildirildi. Haberde iki NATO müttefiki arasındaki gerginliğin tırmanmasının Alman tarafının kararında etkili olduğu ifade edildi.