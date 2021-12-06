Erdoğan'dan ''Asgari ücret 4 bin TL mi olacak?'' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi havalimanında yaptığı konuşmada asgari ücret zammına değindi. Erdoğan, ''İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaparak, gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, onları memnun edeceğiz. Asgari ücrette en uygunu masaya yatırıp nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan karardan memnun olması lazım." dedi.

''YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ''

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''İnanıyorum ki son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı yapacağız. Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Bu üssümüz ile oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle bir arada olacağız. İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir. Katar'la yeni anlaşmalar imzalayacağız. Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz.

BAE PRENSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Katar'a yönelik ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir dayanışma yeniden tesis edildi. Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şubat ayı içerisinde Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz.

19 ÜLKENİN TALİBAN'A ÇAĞRISI

Temennim Taliban'ın verdiği sözleri tutmasıdır.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

"Asgari ücret 4 bin TL mi olacak? sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar tarafların teklifleri nedir bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. İnşallah en uygununu en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi değil işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.

''STOKÇULUK YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK''

Stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Müeeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım dedim.

Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun. Bedelini ağır ödeyecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Operasyonlar devam edecek, taviz vermeyeceğiz. Binbaşımızı şehit edenleri oraya gömdük. 9 teröristi oradan o şekilde çıkarmış olduk. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam.''