Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: ''En iyi seviyeye çıkaracağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ''DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir'' dedi. Asgari ücret zammıyla ilgili mesaj veren Erdoğan, ''Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum. '' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan asgari ücret zammıyla ilgili olarak, ''Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"SURİYE HALKI GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI"

Bugünkü toplantımızı bölgemizde tarihi diyebileceğimiz nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Suriye halkı, geleceğine, hakkına, hukukuna sahip çıktı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞI EZİLECEK"

Son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirirlecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESNE İZİN VERMEYİZ"

Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız.Biz herkes için güvenlik, herkes için barış ve refah istiyoruz. Kardeş Suriye halkının bu muhteşen devrim için bir kez daha tebrik ediyorum.

Ülkemizdeki Suriyelilerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi gittikleri yerde de yanlarında olacağız. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz Kimse kusura bakmasın Türkiye'nin ve Türk milletinin insanlığa örnek misafirperverliğine karşı olan 3-5 vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine müsaade etmeyiz.

Son dönemde teşkilatımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız yerlere baktığımızda bu tespitin doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Milletimiz bunca hizmetin ardından bize sandıkta teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil içerde alacağız. Kongre süreçlerimizi yeni yönetimlerin oluşması yanında, bu samimi özeleştiri yapılacağı hale getirmeliyiz. Siyaset kuşkusuz çok yüksek motivasyon gerektiren bir uğraştır ama kendi kendini kandırmak değildir. Bunun için biz asla kendi kendimizi kandırmayacağız. Eksiklerimiz, hatalarımız, zayıf noktalarımızı doğru şekilde tespit edeceğiz. Ardından bunların çözüm yoluna giderek milletimizin gönlünde tahkime gideceğiz.

Fabrika ayarlarına dönmek diye bir kavram var ya. İşte AK Parti'nin fabrika ayarları bunlardır. Milletimizin gündemindeki asıl meseleyi görmezden gelmiyoruz. Milletimizin gündeminde diğer hususlarla birlikte hatta onlardan önce ekonomi vardır, ekonomik sıkıntılar vardır. Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren kaldığı gizli saldırılar 2018'den itibaren aleniyet kazanmıştır. FETÖ'nün ihaneti, PKK'nın eylemleri, güneyimizde oynana kanlı olaylar hep bu sürekle bağlantılıdır. Uluslararası siyasette bizi esir alamayanlar ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma politikasına yöneldiler.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI MESAJI

Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum. Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş artışlarından sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz. Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız.

Türkiye kendi doğal gazını buldukça, vatandaşımızın ödediği faturalardaki destekleri artırdık. Düşük tarife elektrik tüketiminin 3'te 2'sini biz ödüyoruz. Sosyal yardım ağımız fevkalade yaygın ve güçlüdür. İnsanımızın sıkıntıları azalmaya başladığında bize olan muhabbetinin yeniden güçlendiğine şahit olacağız. Türkiye'yi bugünkü seviyesine nasıl biz getirdiysek mevcut sorunların çözümünü de biz sağlayacağız, ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız.