Mucit öğretmen yaptı ! Bütün evini böyle ısıtıyor
Mucit öğretmen yaptı ! Bütün evini böyle ısıtıyor
Emekli maaş zamları belli oldu ! İşte zam oranı
Emekli maaş zamları belli oldu ! İşte zam oranı
Bunu da gördük ! Parke taşını 50 bin liraya sattılar
Bunu da gördük ! Parke taşını 50 bin liraya sattılar
Araç sahipleri dikkat ! Otopark yönetmeliği yine değişti
Araç sahipleri dikkat ! Otopark yönetmeliği yine değişti
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat ! Bakan duyurdu
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat ! Bakan duyurdu
Milyonlarca gence müjde: Askerlik kısalıyor !
Milyonlarca gence müjde: Askerlik kısalıyor !
Vatandaşlık kanununda önemli değişiklik !
Vatandaşlık kanununda önemli değişiklik !
Meteoroloji'den 6 il için sel uyarısı, Marmara için kırmızı alarm !
Meteoroloji'den 6 il için sel uyarısı, Marmara için kırmızı alarm !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 07 Aralık 2018 14:16

Erdoğan'dan ''askerlik kısalacak mı ?'' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, ''Sayın Bahçeli ile bu hafta bir araya gelebiliriz'' dedi. Erdoğan, askerleğin kısılacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Erdoğan'dan ''askerlik kısalacak mı ?'' sorusuna yanıt
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz bunu da kısnanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bütün bunları anlamamak için bir sebep yok.

Biz Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin ülkemize milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiriliz. Kendilerinin de şartları durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz.

ASKERLİK KISALACAK MI?

Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir, bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.

MİT MÜSTEŞARI FİDAN'IN ABD’DE SUNUM YAPTIĞI İDDİASI

Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabi ki MİT Başkanımız oradan Kanada’ya gitti. Kanada’dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını; bundan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım.

HAKAN ATİLLA İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Onda olumlu gelişmeler var, umut ediyorum beklentilerimizin neticesini alırız.

recep tayyip erdoğan , devlet bahçeli , mhp , ak parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM