Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı için ne yorum yapacağı merakla bekleniyordu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısına katılmadan önce kuliste konu kendisine aktarıldığında "yarın kendisiyle görüşeceğiz" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.

Toplantı girişinde kısa bir açıklama yapan Erdoğan, 26 Ağustos için erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile yarın bir görüşme yapacağını söyledi.

Ancak Erdoğan konuşması sırasında "Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek" diyerek erken seçime sıcak bakmadığını da belirtmiş oldu.

MHP lideri Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında 3 Kasım 2019 seçimlerinin öne çekilmesini teklif ederek 26 Ağustos 2018 tarihini önermişti. Bahçeli'nin bu açıklamasına önce AK Partili Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ "Yetkili organlarda değerlendirilir" yorumunu yapmış, ardından da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Hodri meydan. Daha da erkene çekelim" demişti.

İşte AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısından öne çıkan açıklamaları:

"FETÖ gerçekleri eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bu kumpasçılar yakayı ele veriyor. Adil Öksüz hainini kimlerin sertbest bıraktığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. FETÖ'cülerin oyunlarına göz yumanları bir kez daha ikaz ediyorum. Yanlışa düşen olursa vakti saati geldiğinde kendilerini mahkeme önünde hesap verirken bulacaklar.

Afrin Harekatı'nda şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır.

"ER VEYA GEÇ ONU DA GETİRECEĞİZ"

En son Kosova'da 6 Gabon'da 3 tane olmak üzere 80 FETÖ'cü'yü getirdik. Pensilvanya'ya kaçan terörist başının durumu da farklı olmayacak. Er veya geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezayı alacak.

Birileri petrol için yardım kavramının içini boşaltabilir ama biz bunu asla yapmayacağız. Fransa AB müktesebatının da tam aksine Fransa'daki romanları derdest etti, AB bunun hesabını sordu mu? Hayır.

Kongrelerle elde ettiğimiz çoşkuyu devam ettirmeliyiz. Rehavet bundan sonra hiç imi hiç olmamalı.

Türkiye'ye güvenerek yatırım yapanların hiçbirinin pişman olmadığını hatırlatarak yabancı girişimcileri Türkiye'ye davet ettik.

Dün 16 Nisan halk oylamasının birinci yıldönümüydü. Bilhassa evet diyerek ülkemizin ve milletimizin tarihi yol ayrımında iradesini ortaya koyan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı ifade ediyorum. Halkoylamasıyla önemli bir değişiklik kabul edildi. Anayasa değişikliği düzenlemeleri 2019 Kasım seçimleriyle tamamen yürürlüğe girecek.

AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde anamuhalefet akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhurun ittifakıyla yeni bir dönem başlayacak. Bu ittifakı 2019 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine de taşıyoruz.

MALATYA'YA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Özal'ın adını yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız.

"GİDECEKLERİ YER KANDİL OLUR"

Muhalif olmakla muarız olmayı birbirine karıştıran bu partinin devletimizle milletimizle olan bağı gün geçtikçe zayıflamaktadır. Terörist sevicilikten başka bir vasfı olmayan bir partiye gösterilen hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur. Gerçi yakında biz o Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız. CHP'nin başındaki zat Afrin operasyonuna da karşı çıkmıştı. Sakın Afrin şehir merkezine girmeyin çağrısı yapmıştı.

Sanatçılarımız, sporcularımızla askerlerimize destek için Hatay'daki sınır karakoluna gittiğimizde bu zat herkese hakaretler yağdırdı. Sonra kalktı kendisi de Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı heralde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunduk, öğrenciliğimden beri giyiyorum dedi. 40 yılda bir doğru söz söyledi. Siz teröristlerin giydiği posta ve parkalı giyersiniz aramızdaki fark bu.

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin marjinalize edilmesine gönlümüz el vermiyor. Bizim demokrasi anlayışımıza göre muhalefetin en az iktidar kadar güçlü olması gerekiyor. eğer ana muhalefet iddiasında bulunuyorsanız en az yüzde 50'lik oy iddiasında olmalısız. 2019'dan sonra AK Parti Meclis'te cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP'nin akibetini bilmiyoruz."