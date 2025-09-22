Erdoğan'dan Bahçeli'nin TRÇ önerisi için şaşırtan açıklama

ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin ''Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı'' önerisine ilişkin soruya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine geldi.

Erdoğan TRT muhabirinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisine ilişkin sorusuna "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah" yanıtını verdi.

BAHÇELİ'NİN TÜRKİYE-RUSYA-ÇİN İTTİFAKI ÖNERİSİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” ifadelerini kullanmıştı.