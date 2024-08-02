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Erdoğan'dan Biden'a telefonda ''alkış'' tepkisi

Erdoğan'dan Biden'a telefonda ''alkış'' tepkisi
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ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen alçak suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen alçak suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini ve İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini kaydetti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan tepki Joe Biden Biden alkış
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