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  4. 06 Kasım 2018 13:34

Erdoğan'dan Binali Yıldırım açıklaması: ''Zorda kalırsak...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin TBMM Başkanı Yıldırım'ın yerel seçimlerde aday gösterilip gösterilmeyeceğini sorusuna bu yanıtı verdi.

Erdoğan'dan Binali Yıldırım açıklaması: ''Zorda kalırsak...''
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AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin TBMM Başkanı Yıldırım'ın yerel seçimlerde aday gösterilip gösterilmeyeceğini sorusuna da yanıt verdi.

Erdoğan yerel seçimler konusuyla ilgili olarak "TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Bakanlar arasından aday olabilir mi?" sorusuna, "Zorda kalırsak neden olmasın" cevabını verdi.

Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da değerlendiren Erdoğan, "Yaptırımları yanlış biliyorum" dedi.

Erdoğan, "AB ülkelerinin tamamı buna sıcak bakmıyor. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik bir adım" ifadelerini kullandı.

"DEVRİYE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Erdoğan ABD'nin Fırat'ın doğusunda YPG ile ortak devriyesine ilişkin olarak ise, "kabul edilebilir bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

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