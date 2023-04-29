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Erdoğan'dan canlı yayında büyük gaf: ''Bir sürçü lisan oldu galiba''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmasında, ''Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok'' ifadelerini kullandı. Yaptığı gafın farkına varan Erdoğan yanındakilere dönerek, ''Bir sürçü lisan oldu galiba'' dedi.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirildi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN KAZAYA KURBAN GİTMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRÇÜ LİSAN OLDU GALİBA"
Canlı yayına yansıyan sözleri sonrası yaptığı gafın farkına varan Erdoğan, yanında Fuat Oktay ile kısa bir diyaloğa girip solunda oturan Bahçeli'ye dönerek "Bir sürçü lisan oldu galiba" dedi.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan adana açılış töreni gaf millet ittifakı
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