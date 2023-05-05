Erdoğan'dan Gabar petrolü için ''dut pekmezi'' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"SECCADEYE AYAKKABILARIYLA BASANLAR DEĞİL KIBLESİ KABE OLANLAR SEVİNECEK"

"2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık. Saflarımızı sık, sağlam ve güçlü tuttuk. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. İnşallah şimdi de Türkiye Yüzyılını beraber inşa edeceğiz. Kimsenin bizi bölmesine, ayırmasına, aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandık tan bir kere daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu Kandil'deki terör baronlarının uzantısı olan malum bu HDP'yi Erzurum'dan siliyor muyuz? Türkiye'ye kefen çekenler dışında kimse kaybetmeyecek. Van'dan geliyorum. Van'da da maşallah muhteşem bir katılım vardı. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar, Aleviler de kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar, CHP ve diğer yandaşlarına gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'de değil ha. Yurt dışında da gözleri yaşlı gönüller de sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil kıblesi Kabe olanlar sevinecek."

"RABBİM BİZİ BEZM-İ ELEST'TE BİRBİRİMİZİ KARDEŞ KILDIĞI İÇİN SEVİYORUZ"

"Erzurum kimine göre Irak'tır. Kimine göre soğuktur. Kimine göre yolları sapadır. Erzurum kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan bir yerdir. Bizim için candır. Biz dadaşların halini hatrını yalnızca seçimden seçime soranlardan değiliz. Birileri Pensilvanya'dan Londra'sına gezerken biz Dadaşlarımızla olduk. Erzurumlu gençlerimizle hasbihal ettik. Sadece Cumhurbaşkanlığımız döneminde çeşitli vesilelerle 10 kez Erzurum'a geldim. Sizler kucaklaştık, sevincinizi paylaştık. Çünkü biz bu şehrin insanlarını Allah için çok seviyoruz. Rabbim bizi Bezm-i Elest'te birbirimizi kardeş kıldığı için seviyoruz."

BABACAN'A 'BEBECAN' BENZETMESİ

"21 yılda attığımız adımlarla Türkiye Yüzyılı idealimizin altyapısını oluşturduk. Bizden önce okul, üniversite, spor, eğitim sorunları vardı. Bizden önce Türkiye'nin dışa bağımlılık sorunu vardı giderdik. Bizden önce turizm sadece ülkemizin belli bölümlerinde yapılıyordu. Güçsüz ve zayıf Türkiye gerçeği vardı tamamen değiştirdik. Nasıl mı? Davos'tayız, yanımda o zamanki ekonomiyle ilgilenen 'Bebecan' vardı. Şimdi hava yapıyor ya 'Ekonomiyi öyle bilirim, böyle bilirim' İMF Başkanına dedim ki siz alacaklarını tahsis ediyor musunuz? Ama Türkiye'ye siyasi talimat veremezsin çünkü Türkiye'nin Başbakanı benim, Türkiye'yi ben idare ediyorum.' Tabii kızardı. Bebecan'da kızardı. Bizim o zaman 23 milyar dolar borcumuz vardı. Kardeşlerim 2013 İMF'ye tamamen borcumuzu ödedik. Ve ondan sonra da İMF ile işimiz kalmadı. Şimdi de Merkez Bankamız'ın 27.5 milyar dolardan nereye çıktı? 115 milyar dolara çıktı. Bunlar ne yaptılar gittiler otellerin odalarında CHP'nin malum sözcüsü var birlikte IMF ile görüşmeler yaptılar güya bize akıl veriyorlar 'IMF'den borç alın' diye. Bizim IMF ile işimiz yok. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biz bize yeteriz. Ayrıca bununla da kalmadık. Bizden önce terör örgütleriyle mücadelesinde başkalarına muhtaç bir ülke vardı. Buna son verdik mi? Buralarda terör esiyor mu? Kendi ürettiğimiz İHA/SİHA ile, AKINCI, ANKA, FIRTINA ile geliyorum şimdi asıl olana KIZILELMA ile nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Benim Erzurumlu dadaşlarımı rahatsız edemezler. Irak ve Suriye'de de bunlara fırsat vermiyoruz. Donanmamızın en büyük gemisi TCG Anadolu'yu İstanbul'da ağırladık. Şimdi de İzmir'e gönderdim. Kuyruktan geçmiyor. İstedim ki İzmirliler de görsün. Tabi başkaları da görüyor. Biliyorsunuz kimler olduğunu. 60 yıllık TOGG. Renklerden bir tanesini ne koyduk? Oltu. Boşuna koymadık. Şimdi Erzurum'da geziyor. Gençler bayılıyor."

"PETROL BULDUK DEYİNCE BİRİLERİ HEMEN KALİTESİNİ SORGULUYOR. PETROLÜMÜZ ERZURUM DUT PEKMEZİ KIVAMINDA"

"Ortada yok dedikleri Karadeniz doğal gazını ülkemize getirdik, vatandaşımıza verdik. Bu gururu paylaşabilmek içinde doğal gazı 1 ay ücretsiz yaptık. Bundan sonraki her ay da 25 m2'lük kullanımız faturanızdan düşecek. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar Petrolümüzü de milletimizle kavuşturacağız. Tabi petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki bizim petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Bayılırım Erzurum'un dut pekmezine. Doğal gazımız kalitesiyle bir numara."

'BAY BAY KEMAL SELO'NUN AVUKATLIĞINI KİMSEYE BIRAKMIYOR"

"Petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Bizim petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Yani kalitesiyle saflığıyla en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Selo Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Şimdi içeride... Ne diyor Bay Bay Kemal onları da çıkaracağız diyor. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor."