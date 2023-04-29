Erdoğan'dan gurbetçilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına müjdeler verdi. Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla özel konut projeleri üreteceklerini, yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacaklarını belirtti. Erdoğan, mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım sürelerinin 180 güne çıkartılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerini açıklayarak, "Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik açıklamada bulundu. Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım, önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik. Peki, bundan sonra ne yapacağız? TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız" ifadelerini kulandı.

'HER YIL 10 BİN GENCİMİZİ GETİRECEĞİZ'

Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin Türkiye'de istihdamını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, "Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz. Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz. Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşallah 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs'ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. Sen varsan Türkiye var" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım. Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik. Peki bundan sonra ne yapacağız? TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz. Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz. Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah “Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora” şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için, sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs'ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. 'Sen varsan Türkiye var'" dedi.