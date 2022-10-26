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Erdoğan'dan Halit Kıvanç mesajı

Erdoğan'dan Halit Kıvanç mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 97 yaşında hayatını kaybeden duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halit Kıvanç için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim.

Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum.

Efsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybettiEfsane spiker Halit Kıvanç hayatını kaybettiGüncel

 

Etiketler recep tayyip erdoğan halit kıvanç
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