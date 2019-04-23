Erdoğan'dan kabine değişikliği sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kabine revizyonu olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmam" diye konuştu. YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilişkin kararıyla ilgili olarak ise "Nihai kararı bekleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddiasıyla ilgili olarak, "Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok." dedi.

"TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZ OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı ile bugünlerde görüşmemiz olabilir" dedi.

Türkiye İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur." dedi.

YSK'NIN İSTANBUL KARARI

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararıyla ilgili açıklamada bulunana Cumhurbaşikanı Erdoğan, " Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." dedi.





