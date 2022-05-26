Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Kurumların kapısına dayanmak ne demek?''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurumların kapısına gitmesiyle ilgili olarak ''Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla...'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Etik Kurulumuzun giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum. Geçtiğimiz yıllarda tarihinin en iddialı yönetim değişikliğini gösteren Türkiye, bu vasfını gelece taşıma iradesini de göstermiştir. Kamuda da vurdumduymaz denilen aşınma yaşanmış olabilir ama bu devletin mayası sağlam olduğu için hepsinin de zamanla üstesinden geldik.

KRİTİK BİR SÜRECE GİRDİK

Tüm dikkatimizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine yönelteceğimiz kritik bir sürece girdik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemiz her alanda olduğu gibi kamu hizmetlerinin kalitesinde de çok önemli mesafe kaydetmiştir. Asırlık ihmalleri ve eksikleri bu kadar kısa sürede telafi etmek elbette kolay olmadı. Etik Kurulumuz milletle devlet arasındaki ilişkinin ahlak, saygı çerçevesinde verdiği katkıyla büyük ve güçlü Türkiye vizyonundaki yerini alacaktır.

ANA MUHALEFET PARTİSİNİN BAŞINDAKİ ZATIN KAMU GÖREVLİLERİNE HAKARET ETTİĞİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK

Ülkemiz yönetim sisteminde kamu personeli olmak uzunca süredir belli sınavlara, süreçlere bağlı olarak yürümektedir. Terör örgütlerinin güdümüne girenler de yine hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini hatta açıkça tehdit ettiğini görmeye başladık. Elbette herkes eleştirilebilir. Biz de geçmişte valisinden müfettişine hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz işlemleri nedeniyle tenkit ettik. Yapılan iş ve işlemleri eleştirdik. Ama 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyerek ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik.

BASKIN YAPAR GİBİ KAMU KURUMLARININ KAPISINA DAYANMAK NE DEMEK?

Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem demokratik hukuk devletine uygun yöntem değildir. Kendisine oy vermedi diye kimi zaman kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla...

BÖYLE BİR KEPAZELİĞE İZİN VEREMEYİZ

Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Böyle bir kepazeliğe, ahlâksızlığa, rezilliğe asla izin veremeyiz. Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir. Kamu görevlilerin tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naraları ile bu devlet iş yapmaz. Tüm kamu görevlileri müsterih olsunlar Türkiye'nin böylesi arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek tek bir anı yoktur.