Erdoğan'dan kongre gününde muhalefete meydan okudu

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi kongre salonu önünde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan "6'lı masa dediler, 16’lı masa dediler, 116'lı masa dediler; ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi kongre salonu önünde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Başkentimize Ankara’ya hoş geldiniz. Aşkınız sevdanız ve dayanışmanız her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara stadyumlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 milyon vatandaşımızın her birisine selamlarımı iletiyorum.

Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün, buğun AK Parti için müstesna bir gün biraz sonra Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri diyerek partimizin 4.olağan büyük kongresini gerçekleştireceğiz. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz.

Türkiye Yüzyılının siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oyları ile belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz.

BURADA SANDALYELER HAVADA UÇUŞMUYOR

Bu kongrelerin tamamında birileri gibi sandalyelerin havalarda uçuştuğu sahnelerle değil büyük bir coşku ile yaptık. Bakın burada sandalyeler havada uçuşmuyor. Büyük bir coşku var muhabbet var.

Cumhuriyetin yüz akı bir kadro olarak bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Kongermizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim milletimize karşı bizleri mahcup etmesin.

6'LI MASA DEDİLER, 16’LI MASA DEDİLER, 116'LI MASA DEDİLER...

14 ve 28 Mayıs seçimlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarı ile tamamladık böylece 17 zaferimize imza atmış olduk. İktidara gelebilmek için terör örgütleri iş tutan nicelerine rağmen başarı ile çıktık.

Kampanya dönemi boyunca gece gündüz demeden koşturan siz dava kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

6'lı masa dediler, 16’lı masa dediler, 116'lı masa dediler; ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Cumhur İttifakı parlamentoda. Biz de seçimlerin hemen ardından zaman kaybetmeden hükümetimizi kurduk. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz.

Çeşitli zorluklarla da karşılaşsak Türkiye’yi hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız. Türkiye’nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Türkiye yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için çalışmayı sürdürüyoruz.