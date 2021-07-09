Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması... Tatil kaç gün olacak ?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9-10 gün arasında olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin, 9-10 gün arasında olabileceğini söyledi. Erdoğan, ''Son kararı millete seslenişte duyuracağım'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Aşılamada, 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci yakında misafirimiz olacak. Diyarbakır'da aşılamanın süratle olacağına inanıyorum. Tatil süreci 9-10 gün arasında dolaşıyor. Arkadaşlarımız çalışmalarını yürüyor. Millete seslenişte duyuracağım. "

BAYRAMDA EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde "Bayramda ek tedbirler alınacak mı?'' sorusunu yanıtladı. Delta varyantı vakalarının görüldüğü il sayısının da 30'a ve vaka sayısının da 284'e yükseldiğini söyleyen Bakan Koca, ''Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok'' ifadelerini kullanmıştı.

2021 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ FAYDALI OLDU"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz çıkışı dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Diyarbakır'da yapılan imar faaliyetlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Kurşunlu Camii, gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Suriçi'nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bitirip teslim edeceğiz" diye konuştu.

BİONTECH'TE SERİ ADIM ATACAĞIZ

Erdoğan, Covid-19'a karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak da "En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirlerimiz olacaklar. Biontech'te çok daha seri adım atacağız. Diyarbakır'daki aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili sorulan bir soru üzerine Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artıyor. Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı, çok çok faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de gördüğümüz gibi, Türkiye de bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" diye konuştu.