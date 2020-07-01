Erdoğan'dan muhalefet liderlerine Netflix göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"KAPATIRSAN GÜCENİRİM"

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter’dan “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim” demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise buna “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir :)” yanıtını vermişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" demişti.

EROĞAN'DAN NETFLIX GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer siyasi parti liderlerine yine Twitter’dan yanıt verdi. Erdoğan, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.