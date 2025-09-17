Erdoğan'dan Netanyahu'ya: ''Kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ''Kudüs bizim şehrimiz'' sözlerine ''Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek'' diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ''Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil'' sözlerine yanıt veren Erdoğan, ''Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saygıdeğer misafirler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Yerleşkenin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. İsimleri milletimizin kalbine de şanla hüzünle yazılan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Dışişleri Bakanlığımızın binası 1988 yılından beri 37 yıldır hizmet veriyordu. Ancak bu bina bakanlığımızın genişleyen vizyonuna ve personel sayısına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Geçici çözüm olarak bakanlık birimlerimizi farklı yerlere dağıtma hususu gündeme geldi. Bu da sorunu çözemedi. Birimlerin birbirinden kopuk olması çeşitli güçlükleri beraberinde getirdi. Nasip bugüneymiş. En sonunda içimize sinen bir projeyle bu ihtiyacı gideriyoruz.

Yerleşkemiz 548 metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. 3 ana kısımdan oluşuyor. 203 bin metrekaresi toprak üstü hacmi kapsıyor. Yerleşke günlük 6 bin kişiye hizmet verecek kapasite ile tasarlandı. 750 kişilik konferans salonu, 1 adet 80 ve 2 adet 40 kişilik basın toplantısı salonuyla yerleşkemiz modern bir eser olacaktır.

Mimarideki biçim işlevi takip eder ilkesine bu projede biçim gücü takip eder anlayışını ekledik. Ankara'ya yeni bir silüet kazandırmayı hedefledik. Güçlü modern ve kalıcı bir eser olan bu yerleşkenin simgelerden biri olacağına inanıyorum.

Hariciye teşkilatımız geleneğiyle devletimizin yüz akı olmuş bir kurumdur. Bakanlığımız aynı zamanda ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. Bakanlığımızın tarihine ve temsil sorumluluğuna layık müstakil bir binaya kavuşacak olması kıymetli bir adımdır. Bu proje Bakanlığımızın gurur tablosu olacaktır. Bu projeye katkı yapan herkese tebriklerimi iletiyorum.

Uluslararası siyaset giderek belirsiz bir hal alıyor. İçinde bulunduğum bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Tüm krizleri milletimizin menfaatlerine halel getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz. Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor hakkı haykırıyoruz. Gerektiğinde mekik diplomasisiyle krizleri çözmeye çalışıyoruz.

Türkiye güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve mücadele vermektedir. Dünya beşten büyüktür tespitimiz bu mücadelenin küresel ölçekte sembolü haline dönüşmüştür. Deprem ve sel gibi doğal afetlerden egemenliği hiçe sayan eylemlere kadar bu konudaki fikrimizi çok net ortaya koyduk. Savunma sanayi kapasitelerini güçlendirmelerine destek olduk. Hak ve çıkarlarını koruma çabalarına destek verdik. Büyük devlet refleksi neyi icap ediyorsa ona göre davrandık. Aynı ilkeli davranışımızı sürdüreceğiz.

"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ORTAK DAVASIDIR"

Değerli dostlar, Türk dış politikasının öncelikleri bellidir. Bunlar da; istikrarı korumak, huzuru büyütmek, barışı sağlamak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Bizim boş lafla, mugalatayla, ucuz polemikle işimiz olmaz. Biz, sınırlarımız içinde ve ötesindeki hedeflerimize kilitlenmiş durumdayız. Bugün Türkiye hem içerde hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve uygulama kudretine sahip bir ülkedir. Hiçbir tahrik bizi alıkoyamacaktır. Tuzağa düşmeyiz. Provokasyona gelmeyiz. Diplomasinin dili nezakettir.

Türkiye'nin dış siyaseti de barış odaklıdır. Fakat bu demek değildir ki hadsizlikler karşısında susacak, sinecek veya geri adım atacağız. Asla. Gerilimden beslenenlerin, bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da, inşallah dimdik ayakta duracağız. Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemeyiz. Faili ister örgüt ister devlet olsun katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bu kanlı kilit inşallah eninde sonunda kırılacaktır.

"HİTLER ÖZENTİSİ TİPLERİN KUYRUK ACISI GEÇMEYECEK"

Döktükleri kanda boğulacaklardır. Bundan kaçış yoktur. Burada şunu da çok net ifade etmek isterim: değerli arkadaşlarım, asırlarca İslam'ın bayraktarlığını üstlenen bir milletin evladı olarak dört yüz yıl Kudüs'ü Şerif'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez. Bugün buradan haykırıyorum belki öğrenir. Hikmet hoşgörüyle bu şehri bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Kudüs'ü yüzyıllar boyunca barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Hitler özentisi tiplerin bu kuyruk acısı geçmeyecek.

"KUDÜS'ÜN KİRLETİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bugün de şairin ifadesiyle kalbimizin yarısı Mekke, diğer yarısı Medine’dir; bunların üstünde de bir tül misali Kudüs vardır. Kudüs'ün kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam Aleminin ortak davası ve mirasıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsinler.

Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen Kudüs’ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için mücadelemiz sarsılmaz bir azimle, hız kesmeden, gerilemeden ve gevşemeden, inşallah devam edecektir.

Aynı şekilde, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması için de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE’NİN VERDİĞİ MÜCADELENİN YENİ ÜSSÜ HÂLİNE GELECEK"

Değerli arkadaşlar, 1523’te Reisülküttaplığın teşekkülüyle bugünkü manada temelleri atılan Hariciye Teşkilatımızın 500. yıl dönümünü 2023’te idrak etmiştik. Bu köklü diplomasi mirası, milletimizin aklı, feraseti ve sabrı ile yoğrulmuş; daima saygı uyandırmış, örnek alınmıştır. Bugün, burada 2025 senesinde bu yeni karargâhın temellerini atarken aynı birikimin üzerine yenilerini ekliyoruz.

Sizlerin de görevlerinizi bilgi, yetkinlik, fedakârlık ve özgüvenle; beş asırlık Hariciye müktesebatının yanı sıra, 2000 yılı aşan devlet geleneğimizin rehberliğinde yerine getireceğinize gönülden inanıyorum. Milletimizin Bakanlığımızdan beklentisi her zaman yüksek olmuştur. Bugün de karşı karşıya bulunduğumuz tehditlerin büyüklüğü bu beklentiyi daha da artırmaktadır. Bakanlığımızın, bu beklentiyi karşılama noktasında en küçük bir zafiyete düşmeyeceğini çok iyi biliyorum.

Dışişleri Bakanlığımız, bugün dünyanın hatırı sayılır diplomasi merkezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Birazdan temelini atacağımız yerleşkemizin de hizmete girmesiyle, inşallah Bakanlığımızın çalışma imkân ve kabiliyetleri daha da artacaktır. Yerleşkemiz tamamlandığında, Türkiye’nin küresel barış, istikrar ve adalet için verdiği mücadelenin yeni üssü hâline gelecektir. Burada alınacak kararlar, yürütülecek müzakereler ve tüm dünyaya verilecek mesajlar, inşallah ülkemizin küresel vizyonuna güç katacaktır.