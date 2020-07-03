SON DAKİKA
İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI - TAM LİSTE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Temmuz 2020 10:30

Erdoğan'dan Özhaseki'nin çay davetine esprili yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile görüştü. Erdoğan, Kayserili genel başkan yardımcısı Özhaseki'nin ''Pandemi bittikten sonra sizlerle çay içmek istiyoruz'' sözlerine ''Çayla geçiştirme, mantı mantı'' diye yanıt verdi.

Erdoğan'dan Özhaseki'nin çay davetine esprili yanıt
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP, bağımsız ve Demokrat Parti'den birer, İYİ Parti'den iki ve Saadet Partisi'nden üç olmak üzere sekiz belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

"SİZLERLE BİR ÇAY İÇMEK İSTİYORUZ"
Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" dedi.

"MANTI MANTI..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı... Kayserilisin ya hani..." diye karşılık vererek espri yaptı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , mehmet özhaseki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM