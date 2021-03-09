Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı sonrası kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan 62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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