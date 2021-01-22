Erdoğan'dan restoranların yeniden açılışı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İKİNCİ PARTİ AŞILAR GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Çin'den aldığı Sinovac koronavirüs aşılarının ikinci partisi için de onay çıktığını belirterek "Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek." ifadelerini kullandı.

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI ?

Erdoğan, restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağına ilişkin soruya, Kabine toplantısını işaret ederek yanıt verdi. "Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor" diyen Erdoğan, "Şu anda başarılı bir süreç var bunu tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz" dedi.

Erdoğan restoran ve kafelerin açılış tarihine ilişkin şunları kaydetti:

"Kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeninden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Ve şuanda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim. Ama elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrıları için de "Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür." dedi.

REKORM PAKETİ

Erdoğan AK Parti'nin yeni reform paketi için "Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde de özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı inşallah yapacağız." dedi.



