Erdoğan'dan sokak çağrısı yapan HDP'ye cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da AK Parti Kadın Kolları'nın 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan kongrede bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Bizim sınırlarımıza saldırmayın, bizi taciz etmeyin dedik. Bunu Obama'ya da söyledim. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik.

Bu arada müttefikimiz olan bazıları da silah yardımı yaptı. Terör örgütleri desteklendi, bir kısmı Afrin'e yerleştirildi. Biz bunların takipçisi olarak durduk durduk durduk, bir gece ansızın vurduk.

Bizim hedefimiz topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek" açıklamasını yaptı.

HDP'NİN ÇAĞRISINA YANIT: EZER GEÇERİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'nin sokağa çıkma çağrısı yaptığını belirterek, "Meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler. Zira bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Burada taviz yok, esneklik yok" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecrburiyetindedir, Bay Kemal" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin atılıma kaltığında sürekli engellerle karşılaştığını söyledi. Erdoğan, "Suriye'de inisiyatif almaya başladığımız dönemde FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın saldırıları gedi" ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIMA TÜRK MİLLETİ MARUZ KALMIŞTIR"

Erdoğan, "Biz nereden çekilmek zorunda kalmışsak orası istikrarsızlıklara gark olmuştur. 20. yüzyılın en büyük soykırımlarına Türk milleti maruz kalmıştır. Yıllardır Ermeni iddialarını dile getirenlere gelin arşivleri açalım dedik. Bugüne kadar bu teklifimizi kabul eden çıkmadı." dedi.

"ONLAR KAÇACAK MEHMETÇİK KOVALAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da Kadın Kolları Olağan Kongresi'nin yapılacağı salona girmeden önce dışarıda toplanan kalabalığa da Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Onlar kaçacak Mehmetçik kovalayacak" ifadelerini kullanan Erdoğan operasyonun devam ettiğini söyledi.

HDP'YE UYARI: ADIM ADIM TAKİP EDİLİYORSUNUZ

HDP'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KCK ve HDP sokağa çağırıyor, kimseyi bulamıyorlar. HDP istediği gibi at oynatamayacak bu ülkede" ifadelerini kullanarak sokağa çıkma girişimlerine müdahale edileceği uyarısında bulundu. Erdoğan, "Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" dedi.

Erdoğan, "Yola kararlılıkla devam edeceğiz, geri adım atmayacağız. Yalnız değiliz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın çok kısa sürede tamamlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı, "Ayrılık yok, 80 milyon tek millet. Hiçbir paçavrayı kimse bizim bayrağımızla eş tutamaz. Bu vatanı böldürmeyiz" açıklamalarını yaptı.