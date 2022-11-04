Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

MÜSİAD EXPO fuarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki tahılın az gelişmiş ülkelere öncelikli olarak gitmesi ve ücretsiz olması noktasında mutabık kaldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO fuarına katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Dünya son 3 yıldır küresel salgınla başlayıp ardından sıcak çatışmalar devam eden sancılı bir dönemden geçiyor. Aşırı artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskısı bir süre daha devam edecek. Bu sıkıntılarla birlikte çoğu ülke çaresizlik yaşamaktadır.

Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe can veren her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor.

Milyonlarca insanı ölüme götüren bu trajedilerin sona erdirilmesi için ne yazık ki bir çaba harcanmıyor. Dünyanın geri kalanına insanlık dersi veren Batılı ülkelerin bu trajediye kayıtsız kalması utanç vericidir. Bizi asıl üzen İslam dünyasındaki kardeşlerimizin, en azından bir kısmının mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir.

Ciddi gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz.



''TAHIL AFRİKA ÜLKELERİNE GİDECEK''

Putin, benimle olan görüşmesinde 'Tahılı ücretsiz olarak gelişmemiş ülkelere gönderelim'' dedi. Bu konuda mutabık kaldık. Ukrayna'daki tahılın az gelişmiş ülkelere (Afrika) gitmesi öncelikli olmalıdır.

Dünyanın milli gelire göre yardım yapan en fazla ülkesi olarak, Karadeniz'deki Tahıl koridorundan özellikle Afrika'dakilere daha çok yararlanması için anlayışa vardık ve bunu geliştiriyoruz.



Enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaya resesyonun da eklenmesi işimizi zorlaştırıyor. Enerji konusundaki çözüm arayışları kesintisiz sürüyor.

Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlık sağlayacağız.

RUS GAZI TÜRKİYE'DEN GEÇECEK

Türkiye artık doğalgazda bir hub haline gelecek. Putin ile bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akkuyu'dan sonra Sinop bizim Nükleer Enerji konusunda ikinci adresimiz olacak.''

KAMU BANKALARIN İŞ DÜNYASI İÇİN ÇAĞRI

Finansmana erişim meselesinde iş insanlarımızın yanındayız. Sürekli birinci derecede kamu bankalarımızın bu konudaki desteklerini artırma uyarısında bulunuyorum, bulundum. Geçmişte sağladığımız imkanların istismarından kaynaklanan sonuçların bedelini ödedik, ödüyoruz.

Ekonominin dengelerinde benzer savrulmalara yol açmayacak şekilde iş dünyamızın finansman talebini karşılayacak mekanizmaları oluşturmanın hazırlıkları içerisindeyiz. Öncelikle küçük ve orta işletmelerden başlayarak sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın hepsine hitap edecek finansman araçlarını sizlerin hizmetine sunacağız''