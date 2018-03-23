Erdoğan'dan Trump ve Putin'e: Artık geri adım atamayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kongremizin şehrimiz ilçemiz için ülkemiz için milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bağcılar halkoylamasında yüzde 61'lik 'evet' oranıyla adeta bir destan yazmıştır. Şimdi yeni destanlar yazmaya hazır mıyız? Önce mart yerel seçimleri ardından kasım cumhurbaşkanlığu hükümet sistemi bu seçimleri yaşayacağız. Kucaklayıcı olacağız asla uzaklaştırıcı olmayacağız. 1992'nin Bağcılar'ı neydi bugünün Bağcılar'ı ne? Buraya bakacağız. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Eser ortada. Çalışırsan bağ oluyor çalışmazsan dağ oluyor.

''KANAL İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR''

Kanal İstanbul için geri sayım sürüyor. İnşallah çok uzak olmayan bir gelecekte ihalesine çıkılacak. Sağlıkta İstanbul'a 51 hastane olmak üzere 127 tesis kazandırdık.

''94'TE EVLERDE KÜVETLERİN İÇİNE SU DOLDURULUYORDU''

94'te bu göreve geldiğimizde İstanbul'un çöp noktasında ne halde olduğunu biliyoruz değil mi? Susuzluk almış başını gidiyordu. Çöpü hallettik tertemiz bir İstanbul. Hava kirliliğini giderdik. Evlerde küvetlerin içine su dolduruluyordu. Dağları delerek İstanbul'a su getirdik. Şimdi bu sıkıntı giderildi.

''TÜRKİYE HUSUMETİ DIŞINDA KILLARINI DAHİ KIPIRDATMAZLAR''

Türkiye'nin Afrin operasyonundan rahatsız olanlar bölgemizde insanlık dışı görüntüler karşısında derin sessizlik içine gömülmüşlerdir. Doğu Guta'da binlerce insan katledilirken bunlar hiç rahatsız olmadılar. Teröristlerin ailelerin ellerinden zorla kopardığı 13-14 yaşındaki çocuk bunlardan hiç rahatsız olmadılar. Almanya'da bir camimizin saldırıya uğraması bunlarda hiç endişeye yol açmıyor. Mesela Arakan'da yüz binlerce insanın evlerinden edilmesi insanlık dışı işkencelerle katledilmesi bunlarda hiçbir tesire yol açmıyor. Bunların duyarlılığı Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da bir hak vaki oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdatmazlar.

''ÇIKARLARIMIZIN UYUŞTUĞU HERKESLE MÜTTEFİK OLABİLİRİZ''

Herkesle dost olmak zorunda değiliz ama çıkarlarımızın uyuştuğu herkesle müttefik olabiliriz. Biz dost edinmeye mecburuz düşmanları azaltmaya.

''CUMHUR İTTİFAKI'YLA TÜRKİYE'DE BİR DEĞİŞİMİ DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ''

Cumhur İttifakı'yla Türkiye'de bir değişimi dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu ittifakı da bildiğiniz gibi MHP ile beraber partimiz yapıyor. Bunun artık yetkili kurullarda kararını verdik. Adımını attık. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Tabi bunu hazmedeyenler yok değil var. Olacak. Niye? Zira AK Parti ile MHP'nin böyle bir birleşme böyle bir Cumhur İttifakı yapması hasımları çıldırtıyor.

''3731 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''

Müttefikimiz olduğunu iddia edenler var bir de gerçek müttefikimiz olduğunu iddia edenler. Bize uzatılan hiçbir samimi eli havada bırakmadık bırakmayız. Aynı eli yumruk olyup üzerimize geliyorsa ona da karşılık vermesini biliriz. Bugün itibarıyla Afrin'deki mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Afrin'le iş bitmeyecek devamı var. İdlib Münbiç var. Salona gelirken sordum son terörist etkisiz hale sayı itibarıyla ne kadar geldi? Aldığım rakam şu; 3731 terörist etkisiz hale getirildi.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi halka hitap etti. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satır başları ise şöyle:

''15 Temmuz'da Bağcılar dimdik durdu mu? Türkiye'de F-16'lara karşı tanklara toplara karşı dimdik durduk mu? Bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracak. Hukuk devam ediyor. Bazıları rahat durmadı. PKK... 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Hep sabrettik bir yere kadar. Dedik ki artık bunlara haddini bildirmek lazım. PKK PYD ile beraber oldu YPG ile beraber oldu. Onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz. 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında.

ABD BAŞKANI TRUMP VE RUSYA LİDERİ PUTİN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık. Afrin harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Afrin'le bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam."