Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Yanıtını misliyle vereceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın her cuma günü bir gelenek haline gelen açıklamalarında ABD - Rusya gerilimine de değindi.

Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki "katil" ifadesine ilişkin konuşan Erdoğan, " Bir devlet başkanının kalkıp Rusya Devlet Başkanı'na böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur değildir" dedi.

24 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek AKP Kongresine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Çarşamba günü yapacağım konuşma da 2023'ün manifestosu olacaktır" dedi. Erdoğan, "İnsan haklarıyla ilgili yaptığımız reform, ekonomi paketiyle ilgili bunları kapsayan çok daha geniş bir konuşmayı planlamış durumdayım. Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek, AK Parti olarak, MHP ile bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda bu dayanışmamızın gereği neler olacaktır, bunları ifade edeceğiz" şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

ABD - RUSYA GERİLİMİ

Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.

AB - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Bildiğiniz gibi AB'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız.

KİLİS'E ROKETLİ SALDIRI

Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Gerekli cevabı verdik, Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bu cevabını yine misliyle vereceğiz.

2023'ÜN MANİFESTOSUNU AÇIKLAYACAĞIZ

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum.

Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi tüm bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bununla birlikte İnşallah 2024 ve bundan sonrasında devam edecektir.