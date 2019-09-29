Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan ‘TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni’ ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bu gemilerin içindeki sistemlerin tasarlanmasından üretimine emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve tüm denizcilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

Deniz Kuvvetlerimiz birikimi donanımı ve nitelikli personeli ile başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor.

MİLGEM gemilerimizi kararlılıkla inşa ediyor denizlere uğurluyoruz. MİLGEM projesinde elde edilen tecrübe ile yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine yükselttik.

MİLGEM korvetlerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada Atmaca füzemizi kullanacak.

Deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz olacak. Hizmete giren korvetlerimiz bugüne kadar pek çok milli ve uluslararası tatbikatta yer alarak görevlerini yerine getirdiler.

Bu gemimizin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına inanıyorum. Son olarak proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl Atak helikopterimizi, gemilerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır.

Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

Özellikle son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların sebebi de Türkiye’yi bu hedeflerine ulaşmasına engel olmaktır. Hep söyledim başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar bunun da sonuçlarına katlanacaklar.

Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Hedefimiz 2023’te savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır.

Biz hakkın ve haklının mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlünün yanında değil.

MİLLİ SAVAŞ GEMİSİ "KINALIADA" DENİZ KUVVETLERİNE TESLİM EDİLDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, MİLGEM projesi kapsamında üretilen 4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Tuzla'daki İstanbul Tersane Komutanlığında, Savunma Sanayii İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM projesi kapsamında yapılan TCG Kınalıada korvetinin teslimi, Pakistan MİLGEM korvet projesinin ilk gemisinin sac kesimi amacıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi, Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılanırken, Erdoğan askerleri "Merhaba Bahriyeli. Nasılsınız?" diyerek selamladı.

Pakistan milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla başlayan törende, MİLGEM, Kınalıada korveti ve Pakistan MİLGEM korvet projesi hakkında bilgi verildi.

TCG Kınalıada Komutanı Deniz Albay Erhan Fıçıcı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmet belgesi takdim edildi. Albay Fıçıcı, hizmet belgesini ant içerek aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından kask, kaynakçı eldiveni ve gözlük takarak, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi ile birlikte Pakistan MİLGEM korvet projesi 1. gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Törenin ardından TCG Kınalıada personeli gemideki yerini alarak göreve başladı.