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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YÜZDE 50+1 KURALINDA DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI!
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  4. 01 Ekim 2019 17:07

Erdoğan’dan yüzde 50+1 kuralında değişiklik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50'den fazla oy almaya gerek bırakmayacak yasal düzenlemenin sinyalini verdi. Erdoğan “Bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Meclis’e ön hazırlığımızı getirebiliriz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nın açılış konuşmasını yapmasının ardından TBMM'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi törenle uğurladı.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasının ardından dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.

Eski bakanlardan Faruk Çelik'in ortaya attığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Yüzde 50+1' zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik tartışmalara değinen Erdoğan, bu konuda bir çalışma yaparak Meclis'e getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gazetecilerin hükümet sistemi ile ilgili sorusuna cevap verdi. 50+1 tartışmaları ile ilgili ''Onu konuşma yeri burası. Anayasa değişikliği gerektiriyor. Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız ve buraya getirebiliriz. Yüzde 50+1'e 1 yıl önce millet onay verdi. Asıl milleti o yorar" dedi.

FARUK ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AK Parti’nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunmuş ve “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye’yi yorar” demişti.

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