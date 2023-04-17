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Erdoğan'ı çok kızdıracak sözler: ''Sen 6. filoya secde ederken...''

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen 6. Filo’nun önünde secde ederken ben ülkenin bağımsızlığını savunuyordum" dedi.

illet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından kendisinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunduğu bir videoyu paylaştı.

Videoda Kılıçdaroğlu’nun “Ben postalı da parkayı da 1968’lerde giydim. Sen 6. Filo’nun önünde secde ederken ben ülkenin bağımsızlığını savunuyordum.” dediği görüntüler paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu, videonun sonunda “Gençler bu edit çok iyi olmuş. Ellerinize sağlık. O gün ne dediysem bugün de hala arkasındayım. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız.” açıklamasını yaptı.

Etiketler 6. filo recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu tepki video
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