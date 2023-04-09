Erdoğan'ı yalanlayan müezzin milletvekili adayı oldu

Gezi eylemleri sırasında Erdoğan'ın ''Camide içki içildi'' iddiasını yalanlayan eski müezzin Fuat Yıldırım, CHP'den milletvekili adayı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 14 Mayıs seçimlerindeki milletvekili aday listesi belli olmaya başladı. Listede dikkat çekici isimler bulunuyor.

Gezi eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Camide bira içtiler" açıklamasını yalanlamasıyla bilinen Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini Fuat Yıldırım CHP’den milletvekili adayı gösterildi.

Yıldırım, İstanbul 2'nci bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı oldu.

CHP'nin bu bölgede aday gösterdiği diğer isimler şöyle:

Namık Tan

Yunus Emre

Gökan Zeybek

Enis Berberoğlu

Mustafa Kaya (SP)

Yüksel Mansur Kılınç

İsa Mesih Şahin (Gelecek)

Evrim Sızvanoğlu (DEVA)

Berna Sukas

Fuat Yıldırım

Onur Aydın

Işık Öğütçü

Soner ÖZimer

Mehmet Ali Yüksel

Şaban Karaaslan

Elmas Arus

NE OLMUŞTU?

Dönemin başbakanı Erdoğan, Gezi Parkı protestoları sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde bira içildiğini iddia etmişti. O dönem caminin müezzini olan Yıldırım ise “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek Erdoğan’ı yalanlamıştı.