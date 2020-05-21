Erdoğan’ın eski danışmanından AK Parti’ye sert eleştiri

AK Partili troll hesapların Twitter’daki kavgaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından AK Parti’yi isim vermeden 4 madde ile eleştirdi.
Öztürk, sosyal medyada şu mesajı yayımladı:
“Eğer bir siyasi parti;
1. Bayrağını, afişini parayla astırıyorsa
2. Fikirlerini savunması işin parayla kalem tutuyorsa
3. Hasımıyla mücadele için paralı trol ordusu besliyorsa
4. Mitinglerini gençlik teşkilatı değil, parayla bir ajans yapıyorsa
O parti fikren tükenmiştir.”
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