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  4. 21 Mayıs 2020 12:32

Erdoğan’ın eski danışmanından AK Parti’ye sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk AK Parti’yi sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan’ın eski danışmanından AK Parti’ye sert eleştiri
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AK Partili troll hesapların Twitter’daki kavgaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından AK Parti’yi isim vermeden 4 madde ile eleştirdi.

Öztürk, sosyal medyada şu mesajı yayımladı:

“Eğer bir siyasi parti;

1. Bayrağını, afişini parayla astırıyorsa

2. Fikirlerini savunması işin parayla kalem tutuyorsa

3. Hasımıyla mücadele için paralı trol ordusu besliyorsa

4. Mitinglerini gençlik teşkilatı değil, parayla bir ajans yapıyorsa

O parti fikren tükenmiştir.”

 

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