Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den vahim iddialar

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden biri olan Turhan Çömez, katıldığı canlı yayında çarpıcı iddialar ortaya attı. Çömez, üzerinde otel, restoran, oyun parkları, sinema salonları ve çiftliklerin bulunduğu ve 200 milyon lira değerindeki 200 dönüm arazinin bir milletvekilline danışmanlık ve milletvekilinin eşine şoförlük yapan birine ait olduğunu söyledi.

Eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın 'Medya Mahallesi' programına konuk oldu. Çömez, üzerinde hotel, restoran, oyun parkları, sinema salonları ve çiftliklerin bulunduğu ve 200 milyon lira değerindeki 200 dönüm arazinin bir milletvekiline danışmanlık ve milletvekilinin eşine şoförlük yapan birine ait olduğu iddialarına ilişkin konuştu.

'BÜYÜK, KORKUNÇ BİR ŞEBEKE'

Çömez, şunları anlattı:

"Konu çok kapsamlı bir konu. Bu sadece puzzle'ın küçük bir parçası. Bu puzzle'ın İngiltere'deki büyük dev şirketleri var, İngiltere'de alınmış büyük konutları var. Malta'dan alınmış yatlar, orada kurulmuş şirketler var. Malta bayrağını taşıyan devasa yatların, 85 milyon liralık yatın Yunan adasında demirlemesi var. Son derece büyük, korkunç bir şebeke bu. Bunu yapan bir milletvekili. Ticari geçmişinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bir üniversite hocası.

'GELİŞMİŞ BİR ÜLKEDE OLSA İKTİDAR GİDER'

Bu skandalın sadece bir parçası. Gelişmiş bir ülkede olmuş olsa o iktidar gider. Hükümet çöker ve millet ayağa kalkar. Ben gerçekten algılamakta zorlanıyorum. Bu kadar büyük ve vahim bir tabloda siyasi partiler neden bu kadar suskun? Halk neden bu kadar tepkisiz?

'NASIL OLDU DA BİR ŞOFÖR TARAFINDAN SATIN ALINABİLDİ?'

Burası Mengen'de bir yer. 200 dönümlük bir arazi. Söz konusu milletvekilinin danışmanlığını yapan, aynı zamanda kocasının şoförlüğünü yapan bir ismin üzerinde. Onun belgeleri de var. Ben birilerini gönderdim ve o arazinin çekimlerini yaptırdım. İlk defa sizinle paylaşıyorlar. Buranın şu anki değeri 200 milyon lira değerinde. Bu 200 milyon liralık arazinin içerisinde işletmeler var. Devasa restoranlar, sinemalar, gıda şirketleri... Nasıl oldu da bir şoför tarafından satın alınabildi? Bunun vergisi nerede? Bu para nasıl temin edildi? Bunlar son derece vahim şeyler."