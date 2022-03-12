Erdoğan'ın eski doktorundan Ali Erbaş hakkında dikkat çeken iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'dan ev satın alacağını iddia etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'dan zehir zemberek bir yanıt geldi.

FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, Twitter hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çömez, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İngiltere’nin başkenti Londra’dan ev alma girişiminde olduğunu öne sürdü. "REZİL OLMAYIN SONRA..."

16.1 milyar liralık bütçesiyle 17 bakanlıktan 7’sini geride bırakan ve lüks otellerde verdiği eğitimlerle gündeme gelen Diyanet İşleri'nin başkanı Ali Erbaş hakkında "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti" dedi. Çömez şöyle devam etti: "Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" AÇIKLAMA GELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Orhan, iddiaları yalanlayarak şöyle dedi: "FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak fetöcülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır"